Португалия вспоминает разрушительный пожар в Педроган-Гранди

Два года назад в португальском муниципалитете Педроган-Гранди лесной пожар вышел из-под контроля. Почти семьдесят человек погибли. Многие из них сгорели в своих автомобилях, пытаясь покинуть зону бедствия.

Маргарида Гуэдес, председатель местного совета

"Если пройтись вглубь, то вы увидите много упавших сосен. Их никто не убирает. У администрации нет на это средств, но и владельцы земель не спешат решать проблему. Весь этот упавший лес может стать источником новых пожаров"

Этот пожар стал одним из самых разрушительных за последние десятилетия. Местные жители назвали участок, на котором произошла трагедия, "дорогой смерти".

Два года спустя, в Португалии впервые отмечается Национальный день памяти жертв лесных пожаров. Эта дата – напоминание о проблемах безопасности.

Жуао Виола, местный житель

"Да, здесь в Педроган-Гранди мы сидим на пороховой бочке"

И многие с этим готовы согласиться.