Скопье ждёт приглашения в ЕС

Северная Македония в ожидании: 17 июня исполнился ровно год со дня подписания Преспанского соглашения с Грецией. Оно было призвано не только положить конец 25-летнему спору о названии Бывшей югославской республики Македонии (БЮРМ), но и открыть ей дорогу в НАТО и Евросоюз, которую ранее блокировали Афины. Однако и сейчас видимых подвижек нет, и глава европейской дипломатии Федерика Могерини призывает:

"Мы должны напомнить себе о силе, решимости и мужестве, с какими были предприняты эти важные шаги на Западных Балканах. Я надеюсь, что государства-члены ЕС об этом не забыли и будут иметь это ввиду в ближайшие дни, потому что нам надо будет принять важное решение по вопросу о запуске переговоров как с Северной Македонией, так и с Албанией. Я надеюсь, что это будет сделано как можно скорее".

На предстоящем саммите ЕС предполагается рассмотреть кандидатуры Скопье и Тираны. Но в минувшую среду глава Евросовета Дональд Туск дал понять, что не все страны согласны начать переговоры немедленно, и они могут быть отложены. А еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил:

"Ну, мы все ещё обсуждаем этот вопрос, и я могу лишь повторить то, что уже не раз говорил, переговоры начнутся, как только это станет возможно, и не только с заслужившей это Северной Македонией, это сигнал для всего региона. Так, когда Сербия и Косово возобновят переговоры, они должны видеть, что вклад в политический компромисс вознаграждается".

Перспектива членства в ЕС стала мощным двигателем реформ на Балканах с тех пор, как распалась бывшая Югославия, и от имени Еврокомиссии Хан рекомендовал в прошлом месяце начать открытые переговоры с Албанией и Северной Македонией.

После того, как Сербия привела свои войска в полную боевую готовность из-за того, что вооружённая косовская полиция применила слезоточивый гад и провела задержания на севере края, населённом сербами, Федерика Могерини предупредила: откладывание переговоров о членстве может подорвать усилия по проведению демократических реформ и стабильность в регионе.