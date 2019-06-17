"Воздушные гонки" в Казани выиграл японец

В Казани завершился второй этап Red Bull Air Race. Победителем "Воздушной гонки" стал японский пилот Есихиде Муроя. Главный соперник Мурои в борьбе за титул, действующий чемпион мира чех Мартин Шонка, на этот раз замкнул тройку призеров. Второе место в столице Татарстана занял австралиец Мэтт Холл, заявив о себе как об одном из фаворитов сезона.

Трасса для участников соревнований была проложена над водой и ограничена надувными 25-метровыми колоннами. Преодолеть маршрут пилотам было необходимо на строго определенной высоте.

До окончания мировой серии Red Bull Air Race осталось два этапа - в Венгрии и Японии. Организаторы соревнований уже заявили, что после нынешнего сезона авиагонки закроются. Причина - отсутствие достаточного интереса со стороны болельщиков при высоких тратах на организацию.