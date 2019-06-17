СМИ: Deutsche Bank создаст банк "плохих" активов

Deutsche Bank - крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии - готовит масштабную реорганизацию торговых операций. В частности, планируется создание банка "плохих" активов объемом до 50 миллиардов евро. Об этом сообщила газета Financial Times.

По словам источников издания, в рамках реорганизации будут резко сокращены или полностью закрыты торговые операции с акциями и с деривативами на процентные ставки за пределами континентальной Европы.

Отмечается, что руководству банка еще предстоит принять окончательное решение по этому вопросу. Предполагается, что о реорганизации операций будет объявлено в конце июля одновременно с публикацией банком отчетности за первое полугодие.