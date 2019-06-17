Зелёная волна в Брюсселе. ЕС в поисках единства

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Бельгия живет без правительства с декабря – прошедшие в мае выборы не вывели ситуацию из тупика. Продолжаются переговоры о формировании коалиции, которая объединила бы Королевство, расколотое по лингвистическим и политическим признакам на три части. Это Фландрия, Валлония и столичный регион. Брюссель это ещё и сердце Европы, в котором ощущается пульс всего Союза.

После недавних региональных выборов власть в Брюсселе сосредоточилась в основном в руках экологических партий и движений. Это первый такой успех «зёленых». Жители бельгийской столицы давно решительнее других борются за чистоту окружающей среды. Один из таких активистов - Бертран Верт измеряет из своего дома качество воздуха рядом с транспортной магистралью.

«Качество воздуха в Брюсселе всегда плохое, и иногда, несколько дней или даже недель в году, оно становится крайне опасным».

В коммунальном саду возле квартиры Бертранда семьи из разных социальных групп приносят на переработку объедки и другие органические отходы. Тут же они забирают получившийся компост для использования на своём огороде или в домашнем хозяйстве. Такое экологически полезное занятие позволяет соседям не только экономить ресурсы, но и заводить знакомства.

«Попробуйте сами, вы увидите его, как сближает людей рачительное отношение к еде, её собственное производство, - говорит Бертран. - Часто мы обмениваемся рецептами, обсуждаем, как готовить выращенные своими руками овощи, приглашаем друг друга поужинать. Это создает новые связи и объединяет людей ».

В столичной коммуне Иксель тоже позеленели газоны и местная администрация. Для бургомистра Кристоса Дулкеридиса усилия по переходу на чистые технологии окупается, потому решают сразу несколько общественных проблем большого города.

«Климатическая тема, понимание того, что климат нужно спасать срочно, глубоко проникла в общественное сознание, - говорит он. - Защитники окружающей среды своим энтузиазмом поощряют к созидательным действия на социальных направлениях. Мы здесь выступаем за улучшение совместной жизни всех, мы не считаем чужаками выходцев из других стран или этнических общин, того, кто не похож на нас, мы ратуем за открытость и терпимость".

Зелёные задают тон в правящих кругах бельгийской столицы. Другие партии активно перенимают аспекты их политики и стремятся с ними сотрудничать.

ЕС в поисках единства

Главы МИД стран Евросоюза договорились принять решительные меры в сфере общеевропейской безопасности и обороны, а также обсудили, что можно сделать для усиления международного влияния ЕС. Одной из главных проблем на этом пути называют отсутствие общей позиции по многим ключевым вопросам. По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, Брюссель ставит задачу добиться более чёткой стратегии по определи роли, которую ЕС играет в мире.

Одно из важнейших для ЕС международных направлений в последнее время — Иран. Европейские страны заявляют, что хотят сделать всё возможное для спасения соглашения об иранской ядерной программе после выхода из «сделки» Соединённых Штатов. На фоне новых американский санкций Тегеран стал отказываться от некоторых договорённостей, в частности, превысил лимит на запасы обогащённого урана.

Непростым остаётся и вопрос о принятии в ЕС Албании и Северной Македонии. В Тиране и Скопье надеются на скорейшее продвижение этого процесса, ссылаясь на то, что в этих странах были осуществлены необходимые реформы и законодательные изменения. Но против расширения ЕС могут выступить Франция и Нидерланды.

ЕС нуждается в единстве, — полагает политолог эксперт Германского фонда Маршалла Питер Чейз:

«Когда вы, наконец, заставите страны-члены Евросоюза и посольства в столицах напрямую и открыто взаимодействовать с делегациями ЕС, которые неустанно ищут возможности продвижения приоритетов европейской политики, — тогда вы увидите, несколько сильной и эффективной может быть внешняя политика Европейского Союза».

В ноябре Могерини покинет пост верховного представителя ЕС по международным делам. Пять лет под её руководством для европейской дипломатии были отмечены миграционным кризисом, поиски выхода из палестино-израильского конфликта, войной в Сирии и пересмотром отношений с Россией, которая, по словам политика, утратила значение стратегического партнёра Евросоюза.