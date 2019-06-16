Жена Нетаньяху приговорена к штрафу

Жена израильского премьер-министра в суде признала вину в намеренном использовании чужой некомпетентности.

Как доказало следствие, Сара Нетаньяху заказала в резиденцию еду из ресторана на более чем 100 тысяч долларов и оплатила ее из деньгами из государственного бюджета.

Судебный процесс длился четыре года. В итоге Нетаньяху заключила сделку со следствием. По которой она должна признать свою вину и оплатить штраф в 15 тысяч долларов, за что с нее снимается обвинение в мошенничестве и нецелевом использовании бюджетных средств и потенциальная угроза получить реальный тюремный срок - до 8 лет лишения свободы.

Три года назад, суд по трудовым вопросам признал ее виновной в оскорблении и ненадлежащем обращении с обслуживающим персоналом в резиденции премьер-министра, и заставил ее выплатить потерпевшей стороне 40 тысяч долларов штрафа.

Но возможно для четы Нетаньяху это не последний судебный процесс. Самому премьер-министру грозит возбуждение трех дел с обвинениями в коррупции и махинациях.

Предварительные слушания назначены на начало октября, сразу после проведения всеобщих выборов в Израиле.