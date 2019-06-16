Франциск посетил пострадавших от стихии

Скоро будет три года, как жителей итальянских регионов Умбрия, Марке и Лацио разбудили мощные подземные толчки. В результате землетрясения магнитудой 6.0 погибли более 270 человек. Целые кварталы живописных городов превратились в руины.

До сих пор жителям Камерино закрыт доступ в центр города, поскольку сохраняется опасность обрушения конструкций. Многие так и не получили нового постоянного жилья взамен разрушенного. Именно к ним обратился со словами поддержки в это воскресенье папа Франциск. Надев пожарную каску, понтифик посетил городской собор и возложил цветы к разрушенной подземными толчками статуе Девы Марии.

"Прошло почти три года, и велика вероятность того, что первая эмоциональная реакция и внимание СМИ пройдут, а обещания властей - забудутся", - заявил в частности Франциск.

Касаясь в воскресной проповеди событий за пределами Италии, глава Римско-католической церкви выразил обеспокоенность ситуацией в Оманском заливе: "Я с большим беспокойством слежу за происходящим в районе Персидского залива и призываю всех использовать дипломатические каналы, чтобы мирно разрешать конфликты на Ближнем Востоке. Я снова призываю международное сообщество приложить все возможные усилия для продвижения диалога и мира", - добавил Франциск.