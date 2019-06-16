Орбан отмечает 30-летие смены режима

Виктор Орбан и его супруга в воскресенье возложили цветы к могиле Имре Надя, премьер-министра Венгерской народной республики, повешенного за организацию восстания 1956 года и реабилитированного в 1989-м.

Так глава сегодняшнего правительства Венгрии дал старт торжественным мероприятиям, приуроченным к 30-летию смены режима. Именно на похоронах Надя 16 июня 1989-го Виктор Орбан получил общенациональную известность, потребовав проведения свободных выборов и вывода советских войск с территории страны.

Наблюдая с тех пор за его политической траекторией, ряд европейских обозревателей задаются вопросом: как считавшийся опорой демократии и свободы в Восточной Европе Орбан 30 лет спустя вызвал к жизни доклад Сергентини (депутата от Нидерландов, представляющего партию "Зеленых") о внутренней политике Венгрии и курсе ее премьер-министра. 12 сентября 2018 года "за" проголосовали две трети депутатов Европарламента, открыв путь применению в отношении Венгрии 7 пункта базовых соглашений, лишающих страну права голоса, а позже - выплат из централизованного бюджета ЕС.