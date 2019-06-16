Убийство Любека: правый след?

Задержанный по подозрению в причастности к убийству Вальтера Любека может иметь отношение к правым экстремистам. Об этом сообщают немецкие издания Frankfurter Allgemeine Zeitung и Bild со ссылкой на свои источники. 45-летний мужчина был взят под стражу в воскресенье 16 июня на основании совпадения следов ДНК.

Глава административного округа Кассель член ХДС Вальттер Любке был найден тяжело раненным у своего дома в Вольфхагене в ночь на 2 июня. Врачам спасти его не удалось. Следствие выяснило, что в 65-летнего политика стреляли с близкого расстояния.

Любке был известен своими выступлениями на тему миграционного кризиса, в ходе которых говорил о христианских добродетелях и вреде ксенофобии. Но после заявления о том, что те, кому не нравится Германия с мигрантами, могут сами уехать из страны, стал получать угрозы от правых экстремистов. Некоторое время он находился под защитой полиции.