Касым-Жомарт Токаев: "Я не собираюсь менять курс"

Касым-Жомарт Токаев был избран на пост президента Казахстана, сменив Нурсултана Назарбаева, который сложил с себя полномочия в конце марта после того, как руководил страной практически три десятилетия. Касым-Жомарт Токаев - гость программы "Глобальный диалог".

Галина Полонская, Euronews: В отчете ОБСЕ, который был сделан после выборов, говорится о нарушении основных свобод в ходе выборов, о вбросах бюллетеней, о том, что гарантировать, что подсчет голосов был честным, невозможно. Вы планируете проверки по результатам этого отчета ОБСЕ?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Все условия для проведения открытых выборов были созданы. Я допускаю, что на некоторых участках произошли нарушения. Конечно же, мы проведем подробный анализ, если все это подтвердится, будут приняты организационные меры.

"Я не собираюсь пересаживаться в другой самолет или поезд"

Галина Полонская, Euronews: Весь мир облетели кадры протестов, которые проходили в день выборов. Были сотни человек задержаны, и они считают, что эти выборы были недемократичными. Какова Ваша позиция по задержаниям тех, кто выступал с протестными акциями?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований, в основном это требования социального характера. Моя задача состоит в том, чтобы проанализировать эти требования. Нужно услышать людей, которые вышли на улицы. Я считаю, что нужно налаживать диалог власти с народом. В этих целях я создал комитет общественного доверия.

Галина Полонская, Euronews: А как быть с теми, кого не устраивает транзит власти, то, что они видели за последние месяцы. Такие тоже были на улицах.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Что касается транзита власти, то, насколько мне известно, здесь каких-либо серьезных претензий в адрес власти не было. Неприемлемо слово "транзит", я не считаю себя транзитным пассажиром, не собираюсь менять курс, не собираюсь пересаживаться в другой самолет или поезд. Я избранный президент, я буду служить всему народу без исключения.

Галина Полонская, Euronews: Я знаю, у Вас есть Twitter-аккаунт. Возможно, Вы знаете, что хэштеги #просниськазахстан и #казахскаявесна в последнее время стали достаточны популярны. И протесты после выборов не закончились. Видите ли Вы риск роста протестного движения в Казахстане и какова будет стратегия по отношению к тем, кто выступает против?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Наша стратегия состоит в том, чтобы выстраивать диалог. Это движение, которое Вы сейчас упомянули, в основном представлено молодыми креативными людьми. Приоритет моей политики – привлечение молодежи к власти, к решению вопросов государственного значения. Конечно же, представители всех этих движений будут привлекаться для того, чтобы мы за круглым столом, а не на улицах, в обстановке беспорядков, хаоса, могли бы решать эти вопросы.

"Те, кто просто назвал выборы нечестными, будут отпущены"

Галина Полонская, Euronews: То есть протесты на улицах будут пресекаться?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Всё, что незаконно, естественно, будет пресекаться. Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала о незаконности подобного рода собраний на улицах. Несанкционированные митинги, беспорядки – ведь они мешают и людям, которые не хотят участвовать в подобного рода акциях. Будет разработан закон. Люди, которые хотят выйти на демонстрацию, высказать свое мнение, будут обращаться в соответствующие инстанции. Им будет отведено специальное место, где они могли бы собраться и высказать свои мнения.

Галина Полонская, Euronews: Если вернуться к задержанным, что с ними станет?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Я дал поручение генеральному прокурору заняться предметно этим вопросом. Если среди задержанных есть люди, которые совершили проступки, не наносящие серьезный ущерб общественной безопасности, они, конечно же, все будут выпущены в самое ближайшее время. Мне доложили, что есть там люди, которые попали просто случайно, перед ними, конечно, мы извинимся, в том смысле что быстро выпустим. Эта проблема будет решена.

Галина Полонская, Euronews: А те, что просто сказал, что выборы были нечестными, с ними что будет?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Конечно, они будут выпущены, потому что они так считают. А я, например, считаю, что в целом выборы были честные, вот и все.

"Россия для Казахстана необходима"

Галина Полонская, Euronews: 4 апреля, через две недели после того, как Вы приступили к исполнению обязанностей президента, Вы отправились в Россию, встречались с Владимиром Путиным. Вы цитировали Назарбаева - что "отношения России и Казахстана – это эталон". Скажите, Вас Владимир Путин пригласил? Почему Вы поехали в Россию? И просил ли он Вас он дать какие-то гарантии, обязательства?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Вполне естественно, что свой первый свой зарубежный визит я совершил в Россию, по приглашению президента, поскольку нас объединяет - не разделяет, а объединяет - самая протяженная сухопутная граница в мире. У нас состоялись в Москве очень хорошие переговоры, содержательные переговоры. Мы подписали совместные заявления. Каких-либо, как Вы сказали, требований в отношений гарантий и так далее, естественно, со стороны президента РФ не прозвучало, поскольку есть общее понимание необходимости наращивания этого сотрудничества. Мой принцип состоит в том, что Россия для Казахстана абсолютно необходима, как большое государство, расположенное рядом с нами, государство, которое является постоянным членом Совета безопасности ООН, но и без Казахстана Россия тоже будет несколько иной.

Галина Полонская, Euronews: Каким Вам видится будущее стратегических отношений с Европой? И каковы основные аспекты этих отношений?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Европейский Союз является самым крупным торговым партнером Казахстана. В совокупности объем торговли с Европейским Союзом превысил 37 миллиардов долларов. Это больше половины торгового оборота Казахстана. То есть приоритет сотрудничества с Европейским Союзом абсолютно очевиден. Недавно здесь был президент Европейского Союза Дональд Туск. Я принимал его. У нас состоялись очень хорошие переговоры. В принципе мы определились по основным направлениям, поэтому я очень оптимистически смотрю на сотрудничество с Европейским Союзом - прежде всего, торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, диалог по вопросам стратегического партнерства на международной арене и, конечно, заимствование опыта передовых развитых европейских стран в том, что касается политической трансформации общества.

"Не загоняйте китайцев в угол"

Галина Полонская, Euronews: Китай и США находятся в состоянии торговой войны. Казахстан занимает стратегическую позицию на пути китайских торговых маршрутов, которые являются частью инициативы "Один пояс, один путь". Видите ли Вы риски для экономики Казахстана?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Риски есть. Мы озабочены торговой войной между Соединенными Штатами Америки и Китаем, поскольку Казахстан является крупным экспортером целого ряда природных ресурсов в Китай. Могут упасть цены на казахстанскую продукцию, в этом основной риск, поэтому мы считаем, что Китай и Соединенные Штаты Америки рано или поздно выйдут на обоюдные соглашения. Я знаю психологию китайских руководителей и в целом китайского народа и думаю, что такого рода компромисс будет достигнут.

Галина Полонская, Euronews: Вы китаист, Вы знаете китайский, какой совет Вы можете дать совет Дональду Трампу?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Не загонять в угол китайцев, потому что для китайцев потеря лица имеет огромное значение.

"Двоевластия в Казахстане не будет"

Галина Полонская, Euronews: Вашим первым решением было переименовать Астану в Нур-Султан. Нурсултан Назарбаев – пожизненный лидер нации, лидер правящей партии "Нур Отан". Как это будет формировать Ваш рабочий процесс?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Что касается Нурсултана Назарбаева, он является основателем нашего государства и он в принципе остался в политике. Я считаю необходимым советоваться с ним по основным стратегическим вопросам, что я и делаю в принципе практически регулярно. Сам Нурсултан Абишевич Назарбаев заявил о том, что двоевластия в Казахстане не будет, он уходит. Но будет помогать президенту. Как долго он будет помогать президенту, зависит от него.

Галина Полонская, Euronews: Он долго определялся с выбором того, кого бы он рекомендовал на свой пост? Вот как всё это проходило, Вы знаете?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Уже три с половиной года тому назад он мне сказал, что "именно ты будешь следующим президентом". Вопрос времени, мы выбирали момент.

Галина Полонская, Euronews: И в том, что Вы будете избраны, сомнений не было?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Сомнения всегда остаются. Но я же не с улицы пришел в политику, я был премьер-министром. 10 лет я возглавлял внешнеполитическое ведомство, около 10 лет я был председателем Сената. Почти три года я возглавлял Женевский офис ООН, то есть люди меня знают в большинстве своем в Казахстане да и за рубежом тоже.

Галина Полонская, Euronews: Спасибо большое за ответы мои вопросы!