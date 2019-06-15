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мир

100 лет первому беспосадочному полёту над Атлантикой

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 Надежда Дрямина 
100 лет первому беспосадочному полёту над Атлантикой
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Это был первый беспосадочный полёт над водами Атлантики.

15 июня 1919 года самолёт, перевозивший почту из Канады, совершил аварийную посадку близ ирландского городка Клифден. Английских лётчиков-первопроходцев Джона Олкока и Артура Брауна в Лондоне встречали как героев.

"В те времена это было чем-то невообразимым. Многие даже не видели подобных летательных аппаратов. А этот самолёт показал, что весьма надёжен", - объясняет Питер Коллинз, менеджер архивного отдела "Роллс-Ройс".

За 16 часов полёта, несмотря на снежные бури и технические неполадки, двухмоторый "Виккерс Вими", преодолел более трёх тысяч километров. Олкок и Браун за своё рискованное путешествие получили славу и солидное денежное вознаграждение - десять тысяч фунтов стерлингов от газеты "Дейли Мэйл" .

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