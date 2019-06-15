100 лет первому беспосадочному полёту над Атлантикой

Это был первый беспосадочный полёт над водами Атлантики.

15 июня 1919 года самолёт, перевозивший почту из Канады, совершил аварийную посадку близ ирландского городка Клифден. Английских лётчиков-первопроходцев Джона Олкока и Артура Брауна в Лондоне встречали как героев.

"В те времена это было чем-то невообразимым. Многие даже не видели подобных летательных аппаратов. А этот самолёт показал, что весьма надёжен", - объясняет Питер Коллинз, менеджер архивного отдела "Роллс-Ройс".

За 16 часов полёта, несмотря на снежные бури и технические неполадки, двухмоторый "Виккерс Вими", преодолел более трёх тысяч километров. Олкок и Браун за своё рискованное путешествие получили славу и солидное денежное вознаграждение - десять тысяч фунтов стерлингов от газеты "Дейли Мэйл" .