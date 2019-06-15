Аманда Нокс вернулась в Италию

"Моя невиновность меня не спасла", - слова, произнесённые Амандой Нокс по приезду в Италию.

31-летняя американка впервые вернулась в эту страну с тех пор, как её дважды осудили, а затем оправдали по делу об убийстве британки Мередит Керчер, произошедшем 12 лет назад.

"Понятия права человека для общественного мнения не существует, ведь на публичном суде ты - не человек, а лишь мишень для атаки" Аманда Нокс оправданная по делу об убийстве Мередит Керчер

Выступая на форуме, посвящённом правосудию, в Модене, Нокс призналась, что боится нападок, преследований и новых обвинений в свой адрес.

В 2007 году в Перудже была зверски убита студентка по обмену Мередит Керчер. Тело 21-летней британки нашли в одной из комнат в доме, который та снимала с Амандой Нокс, приехавшей учиться из Сиэтла.

Вскоре американку и ее молодого человека - итальянца Раффаэле Соллечито - признали виновными в убийстве и приговорили к 26 и 25 годам тюрьмы соответственно.

Судебные разбирательства длились вплоть до 2015, когда Высший кассационный суд отменил обвинительный приговор за недостаточностью улик.

Комментируя новость о визите Нокс в Италию, адвокат семьи Керчер заявил, что правда о том, что произошло с Мередит, неизвестна до сих пор, и справедливость так и не восторжествовала.