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Швейцария

Женщины Швейцарии требуют гендерного равенства

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 Ирина Шелудкова 
Женщины Швейцарии требуют гендерного равенства
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Женщины Швейцарии отстаивают свои права. Жительницы страны вышли на улицы, чтобы призвать власти ускорить принятие мер по обеспечению гендерного равноправия. По данным доклада, подготовленного Всемирным экономическим форумом, в списке из 149 стран Швейцария занимает 34-е место в рейтинге участия женщин в экономоческой деятельности и 44-е — в рейтинге равной оплаты труда. Сегодня в Швейцарии женщины, несмотря на высокий уровень жизни страны, зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины.

Член Федерального совета Швейцарии Симонетта Соммаруга говорит: "Это очень важный день, он напоминает о том, что еще нужно сделать, я имею ввиду равную оплату труда и борьбу с насилием против женщин".

Протестующих поддержали депутаты Федерального собрания Швейцарии. Первая такая забастовка прошла в Швейцарии в 1991 году, пять лет спустя в стране вступил в силу федеральный закон о гендерном равенстве.