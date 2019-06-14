Отложенный мандат Жункераса

Один из лидеров каталонских сепаратистов, находящийся в тюрьме Ориол Жункерас не сможет принести присягу в качестве евродепутата.

Верховный суд Испании в пятницу отказался выдать ему разрешение на временное освобождение.

Для получения мандата Европейского парламента, в который Жункерас избрался в мае, ему нужно явиться в Цетризбирком в Мадриде в понедельник. Но затем бывший замглавы Каталонии должен отправиться в бельгийскую столицу для завершения процедуры.

Что суд счёл "опасным для процесса" по делу о проведении референдума о независимости автономии, в рамках которого Жункерас и ещё 11 каталонских политиков обвиняются в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.

Решение означает не потерю мандата, а отсрочку в его получении до вынесения приговора, говорится в заявлении ВС.

Принести присягу в Мадриде обязан и находящийся в изгнании Карлес Пучдемон. Но по прибытии на родину экс-председателя Женералитета скорее всего ждёт арест.