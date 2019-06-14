Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покидает свою должность, которую занимала почти два года. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса:

– Она проделала потрясающую работу. Мы многое пережили вместе, это человек жёсткий, но хороший. Ведь знаете, бывают жёсткие и плохие люди, верно? А она жёсткая и хорошая. Она великолепна.

– Это большая честь для меня, исключительный момент, – сказала в ответ Сандерс. – Я не могла бы гордиться чем-то большим, чем возможностью служить своей стране, а особенно работать для президента, который многого добился за эти два с половиной года. Я всегда буду очень этим дорожить.

В СМИ отмечают, что Сандерс проводила брифинги для журналистов значительно реже, чем её предшественники, а последний из них состоялся 11 марта, продлившись всего 14 минут.