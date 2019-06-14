Европейские Игры откроются отсылкой к Олимпиаде-80

До старта Европейских Игр в Минске остаются считанные дни. Белорусские власти придают большое значение этому событию, которое призвано повысить международный престиж страны. Оправдаются ли эти ожидания и станут ли Игры тем праздником, который позволит европейцам лучше узнать Беларусь?

Церемония открытия игр будет транслироваться не только в Европе, но по всему миру: ее увидят представители 100 стран. Организаторы обещают большое и разноплановое шоу, в котором примут участие более 500 артистов, в том числе и звезды первой величины, такие как Анна Нетребко. Церемония состоится на стадионе "Динамо", важнейшей арене белорусской столицы. "Динамо" увидел свет в 1934 году, а в 1980-м здесь проходили олимпийские футбольные турниры.

К Европейским Играм стадион прошел масштабную реконструкцию.

Сергей Калинников, генеральный продюсер церемонии открытия Игр, завершает последние приготовления: "Это самый старый стадион в Минске насколько нам известно, но после реставрации он стал самым современным на территории Беларуси, здесь очень приятно работать, очень комфортно.... Думаю, зрители оценят. По масштабу церемония не будет уступать Олимпийским играм, все смогут убедиться в этом 21 июня".

Организаторы не раскрывают всех карт: шоу в день инаугурации принесет немало сюрпризов. Известно, правда, что значимая часть сценария - отсылка к Олимпиаде-80.

В рамках Европейских игр в Минске свыше 4 тысяч спортсменов разыграют 189 комплектов медалей в 15 видах спорта, в том числе в женской борьбе. Беларусь в этой дисциплине представляет и Василиса Марзалюк, чемпионка Первых Европейских игр, многократный призёр чемпионатов мира и Европы. Я надеюсь, что Европейские Игры посодействуют развитию спортивной инфраструктуры для борьбы, а также будут содействовать привлечению молодежи к нашему виду спорта, - заявила спортсменка. - Когда мы начинали заниматься борьбой, это был больше мужской вид спорта. Существуют стереотипы, что это какой-то страшный спорт, где друг друга бьют и таскают за волосы. Во-первых, это, конечно, сложный вид спорта, поэтому я горжусь, что им занимаюсь. Во-вторых, это действительно красивый спорт, он универсальный с точки зрения спортивных навыков".

Спарринг-партнеры Василисы на тренировке - мужчины; спортсменке ее уровня нелегко найти достойную соперницу. Девушка готовится по к Европейским Играм под руководством Олега Райхлина, главного тренера женской национальной сборной по вольной борьбе. Райхлин напоминает, "что событие такого масштаба в стране проводится впервые". По словам тренера, у спортсменов "настроение самое боевое, есть желание хорошо выступить и все для этого делается".

В Европейских Играх этого года участвуют 50 стран: в Минске ждут беспрецедентного притока туристов, болельщиков со всего континента. Живущий в Беларуси француз Стефан Блюссон убежден, что гостей ждет множество открытий: "Я приехал сюда в 1998 году, с тех пор страна очень изменилась. Она все время движется вперед, здесь постоянно что-то меняется - чем дальше, тем становится лучше. Это очень здорово. Игры - отличная возможность для болельщиков увидеть Минск, открыть для себя страну, начать знакомство с культурой. Это позволит людям по-другому взглянуть на Беларусь и сформировать собственное мнение. Что очень важно".

Европейские Игры - молодые состязания, они проводятся второй раз в истории. В Минске мероприятие продлится с 21 по 30 июня.