Назад в прошлое

Традиционная белорусская деревня или музей под открытым небом, где посетители не только знакомятся с историей региона, но и буквально касаются ее руками? И то, и другое: Речь идет о Музее народной архитектуры неподалеку от Минска. Его уникальность заключается в том, что здесь под открытым небом воссоздана белорусская деревня, какой она была несколько веков назад. Подлинные исторические экспонаты, в том числе целые дома, были привезены сюда из различных регионов, которые сегодня составляют территорию Республики Беларусь.

Комплекс представляет научный сотрудник музея Алексей Друпов: "Здесь можно познакомиться с бытом белорусской деревни, познакомиться с народными обрядами, выучить традиционный танец или поучаствовать в народных забавах. У нас никогда не бывает скучно”.

В Средние века эти земли входили в состав Великого княжества Литовского, которое было одним из главных форпостов сопротивления Тевтонскому и Ливонскому орденам на Востоке Европы. Идеальный контекст для рыцарских турниров, которые проводятся здесь несколько раз в год.