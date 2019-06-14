Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

мир

Когда гомосексуальность перестала быть преступлением?

 Комментарии
 Антон Хмельнов 
Гей-прайд в столице Болгарии, Софии
Гей-прайд в столице Болгарии, Софии -
Авторское право
Reuters
Размер текста Aa Aa

Движение за признание прав ЛГБТ сообщества приняло глобальный масштаб в годы сексуальной революции. В подавляющем большинстве стран мира гомосексуальность преследовалась уголовно до 1960-х годов прошлого века, а многие страны Западной Европы декриминализировали отношения геев и лесбиянок лишь в 80-е и 90-е годы. Не стали исключением и страны, появившиеся на карте Европы после распада СССР. Так в России уголовное преследование за гомосексуальность было отменено лишь в 1993 году.

Тем не менее "островки свободы" для меньшинств ЛГБТ существовали в мире ещё с конца 18 века. Но если в Великом Герцогстве Люксембург людей нетрадиционной ориентации перестали преследовать ещё в 1790-е годы, в соседней Германии 175 статья уголовного кодекса была отменена лишь в 1994 году. С 2001 года в ФРГ стала возможной регистрация однополых партнёрств, а с 2015 стало возможным усыновление биологических детей партнера. С 1 октября 2017 года гомосексуальные пары могут официально вступать в брак, хотя в этом отношении Германия отстала от многих европейских соседей.

На постсоветском пространстве права ЛГБТИ эволюционировали вместе с развитием в новых странах гражданских свобод. В государствах Прибалтики преследование по признаку половой ориентации было удалено из уголовного кодекса в начале 1990-х годов: в Латвии и Эстонии в 1992 году, а в Литве в 1993.

На Украине гомосексуальные отношения были декриминализированы сразу после обретения независимости от СССР в 1991 году. Законодательный запрет на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в трудовом законодательстве по-прежнему вызывает бурные споры в Раде и в обществе. В Белоруссии наказание за гомосексуальность сохранялось в уголовном кодексе до 1994 года. Конституция и трудовой кодекс Республики Беларусь запрещаю дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, но однополые браки в стране запрещены.

В российской истории декриминализация гомосексуальных отношений могла бы поставить страну в пионеры этой области гражданских прав, как это случилось, к примеру, с правами женщин во многих сферах после Октябрьской революции. Ещё в начале 1920-х годов уголовная ответственность за гомосексуальные связи была упразднена: в молодой советской республике продолжалась своя сексуальная революция. Эта норма не закрепилась в законах надолго и уже в 1937 году однополые отношения снова стали уголовно наказуемы - вплоть до декриминализации в 1993 году.

Италия

Гомосексуальные связи были декриминализированы в Италии в 1889 году с принятием нового уголовного кодекса при министре юстиции Джузеппе Занарделли, прозванного "кодекс Занарделли". С тех пор гомосексуальность остаётся в Италии "грехом в религии и частных мнениях", но уголовно не преследуется, если не обнаружено признаков насилия или связанных с отношениями публичных скандалов.

На первый взгляд подобная законодательная тактика представляется либеральной: хотя гомосексуальность и не являлась преступлением, весь XX век члены ЛГБТ-сообщества продолжали (были вынуждены) оставаться в тени.

Этот подход был подтверждён "кодексом Рокко" от 1930 года, который оставался в силе во времена фашизма. В качестве оправдания безнаказуемости гомосексуальности текст закона гласил: "Она не будет наказываться, поскольку позорный порок гомосексуализма не столь широко распространен в Италии, и чтобы требовать законодательного регулирования".

Такой дискриминирующий подход все ещё широко распространен сегодня, к примеру, в различных африканских странах, таких как Уганда, где главы государств отрицают, что в их стране вообще есть сексуальные меньшинства. Во многих из этих стран ЛГБТ-сообщество до сих пор подвергаются уголовному преследованию, а ряд стран (таких как Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Нигерия и Сомали) сохранили в качестве наказания за гомосексуальность смертную казнь.

Швейцария

Гомосексуальные связи легальны в Швейцарии с 1942 года. В конце 1990 года был отменен минимальный возраст для гомосексуальной связи - 20 лет (в то время как гетеросексуальные отношения ограничиваются с 16 годами).

С 2007 года в результате референдума однополые пары получили возможность зарегистрировать партнерство. Однако им не разрешается усыновлять детей.

Австрия

До 1971 года гомосексуальность была уголовно наказуема. Вплоть до 2002 года в кодексе сохранялась статья 209, которая устанавливала минимальные возрастные ограничения для гомосексуальных и гетеросексуальных отношений. Гетеросексуалам было разрешено состоять в партнерских отношениях с 14 лет, а гомосексуалам - только с 18 лет. Однако речь идет только о мужеложстве, уголовное законодательство не распространяется на лесбиянок и бисексуалов.

Конституционный суд призвал парламент отменить этот пункт в законе, назначив крайний срок для решения на 2003 г. Это, в конечном счёте, привело к прекращению дискриминации в отношении гомосексуалов. Брак для любых пар был узаконен 1 января 2019 года.

Франция

Во Франции гомосексуальность декриминализирована с 1982 года. Формально гомосексуальные связи никогда официально не запрещались. Более конкретно, мужеложство было запрещено до 1791 года: в последний раз гей-пара была сожжена на костре в 1750 году.

Социалисты во главе с президентом Франсуа Миттераном положили конец дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. До этого момента однополые связи были разрешены законом лишь для лиц старше 21 года. В то же время гетеросексуальные связи считались нормальными с 15 лет.

С 1981 года во Франции гомосексуальность больше не классифицируется как психическое заболевание. Со своей стороны, ВОЗ исключила его из списка Международной классификации болезней только в мае 1993 года (десятая редакция документа, известная как МКБ-10).

Брак для всех без каких либо ограничений был разрешен во Франции с 2013 года. До 2016 года геям было запрещено становиться донорами крови. Теперь по закону они могут сдавать кровь для последующего переливания, но лишь при условии годичного карантина.

Испания

В Испании гомосексуальность официально перестала быть уголовно наказуемым преступлением после 1978 года. 26 декабря 1978 года была внесена поправка в закон, положившая конец судебному преследованию в отношении гомосексуальных пар в Испании.

Закон, который был отменен в конце 1978 года, был утвержден восемью годами ранее. В 1970 году, как пишет "Эль Паис", в УК была добавлена классификация "обычных бродяг" в качестве "опасных элементов". Помимо обычных уголовных преступлений, таких как воровство, эта поправка также включала "лиц, совершающих гомосексуальные акты". В частности, геи подвергались преследованиям и содержались в тюрьмах Уэльвы и Бадахоса. Специальных условий для лесбиянок закон не предусматривал.

Изменение закона в 1978 году не означало автоматического признания прав ЛГБТ-сообщества. Испанская полиция сохранила возможность использовать прореху в законе: неугодных власти можно было привлекать на основании "публичных скандалов". Это использовалось, в частности, для дальнейшего ареста женщин-лесбиянок.

Лишь в 1995 году соответствующий закон был окончательно упразднён. В то же время Испания стала одной из первых европейских стран, узаконивших однополые браки. После Нидерландов (2000 год) и Бельгии (2003 год), Испания с 2005 года разрешает однополым парам вступать в брак.

Великобритания

Первопроходцами в Соединенном Королевстве были Англия и Уэльс, которые легализовали гомосексуализм Законом от 1967 года о сексуальных преступлениях. С 2013 года в Англии также узаконены "браки для всех".

С небольшим отставанием последовала Шотландия. Там гомосексуальные отношения были выведены из уголовного законодательства в 1980 году. Закон вступил в силу 1 февраля 1981 года. В конце списка оказалась Северная Ирландия, где однополые отношения получили легальный статус лишь после 1982 года, когда был издан "Указ о гомосексуальных преступлениях".

Россия

В Российской Империи однополые связи считались преступлением, хотя на положение дел в высших слоях общества правосудие часто закрывало глаза. После недолгого периода свободы с начала 1920-х годов и до принятия сталинской конституции в 1936 году гомосексуальные связи законом никак не преследовались. Изменённый в 1937 году уголовный кодекс узаконил преследование однополых связей.

В УК были внесены изменения лишь в 1993 году, после распада СССР, гомосексуальность перестала быть уголовно наказуемым преступлением.

В 2013 году Госдума приняла закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», дополненный указанием на «информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения». Целью закона, по мнению его авторов, было, в частности, предотвратить «формирование у несовершеннолетних искажённого представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений». В 2017 году Европейский суд по правам человека признал российские законы о запрете пропаганды гомосексуализма нарушением права на свободу выражения мнения, указав на нечёткое определение законодательных норм и произвольный характер их применения.

Греция

В Греции гомосексуальность не является уголовным преступлением с 1951 года. В 2015 году была отменена правовая норма, предусматривавшая наказание за сексуальные отношения между мужчинами в контексте проституции и случаях, когда один из партнеров является несовершеннолетним.

Венгрия

Австрийский император Иосиф II, сын правившей в Австрии и Венгрии Марии Терезии, отменил смертную казнь за однополые отношения в 1787 году.

В XX веке гомосексуальность в Венгрии была выведена из уголовного кодекса в 1961 году.

Однако однополые пары могут вступать в брак в Венгрии. В 2012 году венгерская Конституция определила брак как отношения между мужчиной и женщиной.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube