Когда гомосексуальность перестала быть преступлением?

Движение за признание прав ЛГБТ сообщества приняло глобальный масштаб в годы сексуальной революции. В подавляющем большинстве стран мира гомосексуальность преследовалась уголовно до 1960-х годов прошлого века, а многие страны Западной Европы декриминализировали отношения геев и лесбиянок лишь в 80-е и 90-е годы. Не стали исключением и страны, появившиеся на карте Европы после распада СССР. Так в России уголовное преследование за гомосексуальность было отменено лишь в 1993 году.

Тем не менее "островки свободы" для меньшинств ЛГБТ существовали в мире ещё с конца 18 века. Но если в Великом Герцогстве Люксембург людей нетрадиционной ориентации перестали преследовать ещё в 1790-е годы, в соседней Германии 175 статья уголовного кодекса была отменена лишь в 1994 году. С 2001 года в ФРГ стала возможной регистрация однополых партнёрств, а с 2015 стало возможным усыновление биологических детей партнера. С 1 октября 2017 года гомосексуальные пары могут официально вступать в брак, хотя в этом отношении Германия отстала от многих европейских соседей.

На постсоветском пространстве права ЛГБТИ эволюционировали вместе с развитием в новых странах гражданских свобод. В государствах Прибалтики преследование по признаку половой ориентации было удалено из уголовного кодекса в начале 1990-х годов: в Латвии и Эстонии в 1992 году, а в Литве в 1993.

На Украине гомосексуальные отношения были декриминализированы сразу после обретения независимости от СССР в 1991 году. Законодательный запрет на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в трудовом законодательстве по-прежнему вызывает бурные споры в Раде и в обществе. В Белоруссии наказание за гомосексуальность сохранялось в уголовном кодексе до 1994 года. Конституция и трудовой кодекс Республики Беларусь запрещаю дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, но однополые браки в стране запрещены.

В российской истории декриминализация гомосексуальных отношений могла бы поставить страну в пионеры этой области гражданских прав, как это случилось, к примеру, с правами женщин во многих сферах после Октябрьской революции. Ещё в начале 1920-х годов уголовная ответственность за гомосексуальные связи была упразднена: в молодой советской республике продолжалась своя сексуальная революция. Эта норма не закрепилась в законах надолго и уже в 1937 году однополые отношения снова стали уголовно наказуемы - вплоть до декриминализации в 1993 году.

Италия

Гомосексуальные связи были декриминализированы в Италии в 1889 году с принятием нового уголовного кодекса при министре юстиции Джузеппе Занарделли, прозванного "кодекс Занарделли". С тех пор гомосексуальность остаётся в Италии "грехом в религии и частных мнениях", но уголовно не преследуется, если не обнаружено признаков насилия или связанных с отношениями публичных скандалов.

На первый взгляд подобная законодательная тактика представляется либеральной: хотя гомосексуальность и не являлась преступлением, весь XX век члены ЛГБТ-сообщества продолжали (были вынуждены) оставаться в тени.

Этот подход был подтверждён "кодексом Рокко" от 1930 года, который оставался в силе во времена фашизма. В качестве оправдания безнаказуемости гомосексуальности текст закона гласил: "Она не будет наказываться, поскольку позорный порок гомосексуализма не столь широко распространен в Италии, и чтобы требовать законодательного регулирования".

Такой дискриминирующий подход все ещё широко распространен сегодня, к примеру, в различных африканских странах, таких как Уганда, где главы государств отрицают, что в их стране вообще есть сексуальные меньшинства. Во многих из этих стран ЛГБТ-сообщество до сих пор подвергаются уголовному преследованию, а ряд стран (таких как Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Нигерия и Сомали) сохранили в качестве наказания за гомосексуальность смертную казнь.

Швейцария

Гомосексуальные связи легальны в Швейцарии с 1942 года. В конце 1990 года был отменен минимальный возраст для гомосексуальной связи - 20 лет (в то время как гетеросексуальные отношения ограничиваются с 16 годами).

С 2007 года в результате референдума однополые пары получили возможность зарегистрировать партнерство. Однако им не разрешается усыновлять детей.

Австрия

До 1971 года гомосексуальность была уголовно наказуема. Вплоть до 2002 года в кодексе сохранялась статья 209, которая устанавливала минимальные возрастные ограничения для гомосексуальных и гетеросексуальных отношений. Гетеросексуалам было разрешено состоять в партнерских отношениях с 14 лет, а гомосексуалам - только с 18 лет. Однако речь идет только о мужеложстве, уголовное законодательство не распространяется на лесбиянок и бисексуалов.

Конституционный суд призвал парламент отменить этот пункт в законе, назначив крайний срок для решения на 2003 г. Это, в конечном счёте, привело к прекращению дискриминации в отношении гомосексуалов. Брак для любых пар был узаконен 1 января 2019 года.

Франция

Во Франции гомосексуальность декриминализирована с 1982 года. Формально гомосексуальные связи никогда официально не запрещались. Более конкретно, мужеложство было запрещено до 1791 года: в последний раз гей-пара была сожжена на костре в 1750 году.

Социалисты во главе с президентом Франсуа Миттераном положили конец дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. До этого момента однополые связи были разрешены законом лишь для лиц старше 21 года. В то же время гетеросексуальные связи считались нормальными с 15 лет.

С 1981 года во Франции гомосексуальность больше не классифицируется как психическое заболевание. Со своей стороны, ВОЗ исключила его из списка Международной классификации болезней только в мае 1993 года (десятая редакция документа, известная как МКБ-10).

Брак для всех без каких либо ограничений был разрешен во Франции с 2013 года. До 2016 года геям было запрещено становиться донорами крови. Теперь по закону они могут сдавать кровь для последующего переливания, но лишь при условии годичного карантина.

Испания

В Испании гомосексуальность официально перестала быть уголовно наказуемым преступлением после 1978 года. 26 декабря 1978 года была внесена поправка в закон, положившая конец судебному преследованию в отношении гомосексуальных пар в Испании.

Закон, который был отменен в конце 1978 года, был утвержден восемью годами ранее. В 1970 году, как пишет "Эль Паис", в УК была добавлена классификация "обычных бродяг" в качестве "опасных элементов". Помимо обычных уголовных преступлений, таких как воровство, эта поправка также включала "лиц, совершающих гомосексуальные акты". В частности, геи подвергались преследованиям и содержались в тюрьмах Уэльвы и Бадахоса. Специальных условий для лесбиянок закон не предусматривал.

Изменение закона в 1978 году не означало автоматического признания прав ЛГБТ-сообщества. Испанская полиция сохранила возможность использовать прореху в законе: неугодных власти можно было привлекать на основании "публичных скандалов". Это использовалось, в частности, для дальнейшего ареста женщин-лесбиянок.

Лишь в 1995 году соответствующий закон был окончательно упразднён. В то же время Испания стала одной из первых европейских стран, узаконивших однополые браки. После Нидерландов (2000 год) и Бельгии (2003 год), Испания с 2005 года разрешает однополым парам вступать в брак.

Великобритания

Первопроходцами в Соединенном Королевстве были Англия и Уэльс, которые легализовали гомосексуализм Законом от 1967 года о сексуальных преступлениях. С 2013 года в Англии также узаконены "браки для всех".

С небольшим отставанием последовала Шотландия. Там гомосексуальные отношения были выведены из уголовного законодательства в 1980 году. Закон вступил в силу 1 февраля 1981 года. В конце списка оказалась Северная Ирландия, где однополые отношения получили легальный статус лишь после 1982 года, когда был издан "Указ о гомосексуальных преступлениях".

Россия

В Российской Империи однополые связи считались преступлением, хотя на положение дел в высших слоях общества правосудие часто закрывало глаза. После недолгого периода свободы с начала 1920-х годов и до принятия сталинской конституции в 1936 году гомосексуальные связи законом никак не преследовались. Изменённый в 1937 году уголовный кодекс узаконил преследование однополых связей.

В УК были внесены изменения лишь в 1993 году, после распада СССР, гомосексуальность перестала быть уголовно наказуемым преступлением.

В 2013 году Госдума приняла закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», дополненный указанием на «информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения». Целью закона, по мнению его авторов, было, в частности, предотвратить «формирование у несовершеннолетних искажённого представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений». В 2017 году Европейский суд по правам человека признал российские законы о запрете пропаганды гомосексуализма нарушением права на свободу выражения мнения, указав на нечёткое определение законодательных норм и произвольный характер их применения.

Греция

В Греции гомосексуальность не является уголовным преступлением с 1951 года. В 2015 году была отменена правовая норма, предусматривавшая наказание за сексуальные отношения между мужчинами в контексте проституции и случаях, когда один из партнеров является несовершеннолетним.

Венгрия

Австрийский император Иосиф II, сын правившей в Австрии и Венгрии Марии Терезии, отменил смертную казнь за однополые отношения в 1787 году.

В XX веке гомосексуальность в Венгрии была выведена из уголовного кодекса в 1961 году.

Однако однополые пары могут вступать в брак в Венгрии. В 2012 году венгерская Конституция определила брак как отношения между мужчиной и женщиной.