Broadcom теряет прибыль

Американский производитель микросхем для устройств связи Broadcom снизил прогноз по выручке на текущий года на 8% до 22,5 млрд долларов. За последний квартал чистая прибыль компании упала на 81%. Продажа полупроводников — основной сегмент дохода корпорации. Ухудшение сбыта связано с торговой войной США и Китая, так как китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies — крупный клиент Broadcom. На результатах также сказался рост операционных расходов на 56%. После публикации этой информации котировки Broadcom упали более чем на 8%.