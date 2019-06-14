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Бизнес

Broadcom теряет прибыль

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 Ирина Шелудкова 
Broadcom теряет прибыль
Авторское право
REUTERS/Mike Blake
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Американский производитель микросхем для устройств связи Broadcom снизил прогноз по выручке на текущий года на 8% до 22,5 млрд долларов. За последний квартал чистая прибыль компании упала на 81%. Продажа полупроводников — основной сегмент дохода корпорации. Ухудшение сбыта связано с торговой войной США и Китая, так как китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies — крупный клиент Broadcom. На результатах также сказался рост операционных расходов на 56%. После публикации этой информации котировки Broadcom упали более чем на 8%.