Биоэкономика уводит Европу от ископаемого топлива

Программа "Планета бизнеса" приглашает в финский город Турку, чтобы подробнее познакомиться с европейской биоэкономикой и ее яркими представителями на местах.

Разработка новых экологичных материалов, производство чистой энергии - приоритет ЕС. Цель - уменьшить зависимость континента от ископаемого топлива. Инновационные компании при поддержке ученых и властей ЕС приняли участие в масштабных исследованиях и экспериментах. По линии ЕС сектор биоэкономики уже получил 4 миллиарда евро инвестиций. Отрасль обширна и включает в себя агросектор, рыболовство, лесное хозяйство, бумажное производство и другие направления.

Расположенная под Турку компания MetGen делает ставку на максимальное использование потенциала древесины. Компания была основана в 2008 году; ее профиль - высокоактивные промышленные ферменты, природные катализаторы, ускоряющие химические реакции. Необходимые для промышленности ферменты экономят время и энергопотребление.

"Наши ферменты специально разработаны для использования в суровых промышленных условиях", - заявил Алекс Мишин, генеральный директор MetGen. - Мы сотрудничаем с производствами целлюлозы, бумаги, шин, предлагая им максимально использовать биомассу".

Цель состоит в том, чтобы использовать древесину, другие природные материалы для создания устойчивых продуктов, которые со временем вытеснят пластмассу, топливо и удобрения на основе ископаемого топлива.

Биоэкономика, приоритетное направление для развития в ЕС, сегодня обеспечивает работой 18 миллионов человек; ожидается, что дополнительный миллион вакансий появится в секторе к 2030 году.

Европейский союз уже вложил в сектор почти 4 миллиарда евро в рамках программы Horizon 2020. Планируется,, что в ближайшие годы эта цифра достигнет 10 миллиардов. Партнерство между ЕС и частным сектором биоиндустрии (BBI) помогает поддержать сектор. Финансирование ЕС имеет решающее значение для развития MetGen.

Алекс Мишин так оценивает влияние внешних механизмов помощи: "Финансовая поддержка позволила нашему стартапу стать полностью коммерческим предприятием, но самое главное - иметь доступ к обширной партнерской сотрудничества, включающей главных игроков отрасли; это позволяет понять, чего именно хотят потребители. Наша компания стремится стать неотъемлемой частью европейской круговой экономики, мы искренне верим: все, что можно сделать из нефти, можно сделать и из дерева".

Йоханна Бухерт - президент и главный исполнительный директор Института природных ресурсов Финляндии (LUKE). Программа "Планета бизнеса" поговорила с ней биоэкономике и партнерстве, созданном совместно ЕС и частными компаниями сектора.

"Планета бизнеса": "Расскажите о совместном консорциуме биопредприятий? Как работает структура?"

Йоханна Бухерт: "Консорциум финансирует исследования. Это механизм, созданный ЕС, совместный проект государственного и частного сектора. Промышленные партнеры покрывают большую часть расходов, остальное финансируется по линии программы Horizon 2020".

"Планета бизнеса": "Предположим, я - предприниматель, компания и хочу присоединиться к BBI, что мне делать?"

Йоханна Бухерт: "Вы должны связаться с институтами и университетами, в которых разработаны исследовательские модели, а затем с опорой на них сотрудничать с BBI. Посмотрите их сетевые платформы - через них можно взаимодействовать со многими партнерами проекта, с промышленными компаниями, исследовательскими институтами, университетами. Здесь удобно налаживать и развивать контакты".

"Планета бизнеса": "Насколько этот проект важен?"

Йоханна Бухерт: "Очень важно инвестировать в исследования, но не менее важно привлекать к исследованиям промышленные компании. BBI занимается именно этим. Промышленность создает запрос, формулирует потребности. Исследовательская цепочка отвечает на них, сводит партнеров воедино. Таким образом, мы стимулируем промышленное развитие в Европе".

"Планета бизнеса": "Новые технологии дают надежду на перемены завтрашнего дня?"

Йоханна Бухерт: "Мы хотим перейти от экономики, основанной на ископаемом топливе, к биоэкономике. Это наша цель, Европа ставит перед собой амбициозные задачи. Продукты, материалы, произведенные с опорой на источники, позволяют нам хотя бы частично отойти от экономики, основанной на ископаемом топливе. Которое, как мы знаем, оказывают влияние на изменение климата. Перемены позитивно скажутся на состоянии планеты, ведь наши ресурсы ограничены. Мы действительно должны вкладывать средства в исследования, придать им промышленное измерение. Я думаю, что именно здесь BBI играет ключевую роль".

"Планета бизнеса: "Допустим, я - небольшая биотехнологическая компания, хочу расширить контакты. С кем мне связаться?"

Йоханна Бухерт: "Познакомьтесь с сайтом, посвященным биопроизводству или свяжитесь с исследовательскими институтами, университетом вашей страны. Ну а потом попытайтесь развить эти идеи дальше!"

Что такое биоэкономика?

В мире ограниченных биоресурсов нужны инновации, чтобы сделать экономику более устойчивой, уменьшить нашу зависимость от ископаемого топлива.

Биоэкономика может превращать водоросли в топливо, перерабатывать пластик, разрабатывать биоразлагаемые пластики, превращать отходы в новую мебель, а промышленные отходы - в органические удобрения.

Это один из важнейших секторов Европейского Союза, на который уже приходится 8% рабочей силы. Ожидается, что в секторе появится дополнительный миллион рабочих мест к 2030 году.

Чтобы поддержать развитие устойчивой и конкурентоспособной биоиндустрии в Европе, ЕС также создал и частично финансирует совместный консорциум: BBI - партнерский механизм между ЕС и биоиндустрией.

Полезные ссылки:

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm

http://ec.europa.eu/growth/sectors/biotechnology\_en

https://www.bbi-europe.eu/