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мир

"Золотой лев" для Педро Альмодовара

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
"Золотой лев" для Педро Альмодовара
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Статуэтку "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф получит испанский режиссер Педро Альмодовар. Церемония награждения состоится в рамках Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. "Я взволнован и польщен" - сказал Альмодовар, вспомнив, что его международный дебют состоялся именно в Венеции в 1983 году с картиной "Нескромное обаяние порока".

"Боль и слава" - последняя, во многом автобиографичная работа мастера была представлена на Каннском фестивале-2019 года. В фильме сыграли любимые актеры режиссера Антонио Бандерас и Пенелопа Крус. Картина получила восторженные отзывы критиков. Бандерас - приз за лучшую мужскую роль.