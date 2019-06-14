"Золотой лев" для Педро Альмодовара

Статуэтку "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф получит испанский режиссер Педро Альмодовар. Церемония награждения состоится в рамках Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. "Я взволнован и польщен" - сказал Альмодовар, вспомнив, что его международный дебют состоялся именно в Венеции в 1983 году с картиной "Нескромное обаяние порока".

"Боль и слава" - последняя, во многом автобиографичная работа мастера была представлена на Каннском фестивале-2019 года. В фильме сыграли любимые актеры режиссера Антонио Бандерас и Пенелопа Крус. Картина получила восторженные отзывы критиков. Бандерас - приз за лучшую мужскую роль.