Угроза наводнения в Тироле

Уровень воды в реке Инн в Тироле, на западе Австрии, поднялся до шести метров, достигнув критической отметки, в связи с чем здесь возникла угроза наводнения. Причиной этому стало обильное таяние снегов в горах, что вызвано необычно жаркой погодой. В качестве меры предосторожности перекрыто движение по нескольким мостам, а местные спасательные бригады переведены на усиленный режим дежурства. Они заготавливают мешки с песком и сооружают насыпи, чтобы перекрыть путь стихии, а в ряде районов откачивают воду из затопленных подвалов.

– Обычно здесь сильные дожди приводят к наводнениям, но не в этот раз. Сейчас потоки воды вызваны, главным образом, таянием снега в горах, и это довольно необычно.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время жаркая погода здесь сохранится, помимо этого ожидаются сильные дожди.