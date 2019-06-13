"Люди в чёрном 4" без Уилла Смита

В России состоялась премьера фантастической комедии "Люди в чёрном: Интернэшнл".

Состав съёмочной группы четвертой по счёту части знаменитой франшизы о сотрудниках бюро по работе с инопланетянами претерпел серьёзные изменения.

Проект покинули исполнители главных ролей Уилл Смит и Томми Ли Джонс, а также режиссёр первых трёх картин Барри Зонненфельд.

На этот раз режиссёрское кресло занял Феликс Гэри Грей, а главные роли достались Крису Хемсворту и Тессе Томпсон, известным зрителю по кинокомиксам "Тор: Рагнарёк" и "Мстители: Финал".

В перезапуске знаменитой франшизы новый актерский дуэт, приехавший в Москву на премьеру фильма, играют агентов Эйч и М, которые в очередной раз спасают мир от неминуемой гибели.

Американская студия Pixar в первый летний месяц порадовала и маленьких зрителей. На прошлой неделе в США состоялась финальная мировая премьера популярной детской франшизы "История игрушек 4".

На красной дорожке появились голливудские актеры Киану Ривз, сыгравший в мультфильме каскадера Дюка Кабума, и Том Хэнкс, голосом которого с 1995-го года разговаривает один из главных героев - ковбой Вуди:

"Я думаю, что сотрудники киностудии Pixar очень талантливы. Мы все здесь воспринимаем нашу работу очень серьезно. И это не изменилось с годами. Съемки длились три с половиной года, и каждое мгновение съемочного процесса было очень важным".

По сюжету, астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки и тиранозавр Рекс встретились в доме своей новой хозяйки, девочки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. С первого дня встречи их будут ждать путешествия и знакомства с новыми игрушками.

В России зрители смогут увидеть финальную часть мультфильма с 20 июня.