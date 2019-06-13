Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

мир

Польский подарок Трампу

 Комментарии
 Ольга Патапенка 
Польский подарок Трампу
Авторское право
عکس از رویترز
Размер текста Aa Aa

Совместную пресс-конференцию польский президент Анджей Дуда начал с поздравлений Трампу. Он сообщил, что приехал не с пустыми руками, а привез, как расценили многие присутствующие, подарки.

Польша, как сообщил Дуда, позволит США разместить на своей территории эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9.

В подписанном в среду соглашении были также подтверждены объявленные ранее планы США увеличить численность американских войск в Польше на 1 тыс. Сейчас там уже размещены около 5 тыс. американских военных в рамках операций НАТО.

Кроме того, Польша берет на себя обязательства обеспечить развертывание штаба дивизии США, и создать необходимую инфраструктуру для бронетанковой боевой группы.

Дональд Трамп, президент США:

"Как указано в совместной декларации, Соединенные Штаты и Польша продолжают укреплять сотрудничество в области безопасности. Польша обеспечит базирование и инфраструктуру для поддержки военного присутствия еще около 1000 американских военнослужащих. Этот проект будет финансировать польское правительство. США не понесет затрат".

На строительство военных объектов Варшава готова потратить от $1,5 до 2 млрд. Об этом глава Польши заявлял ещё во время своего февральского визита в США.

Анджей Дуда, президент Польши:

"Одно из соглашений, которое я подписал, касалось вопросов безопасности и военного сотрудничества. Как ранее упомянул Дональд Трамп, в Польше будет увеличено присутствие американских войск. Надеюсь, это сотрудничество будет развиваться как численно, так и с точки зрения инфраструктуры. Это очень важно. Спасибо вам за решение разместить штаб дивизии в Польше".

Военное присутствие в Польше будет увеличено за счет переброски сил из Германии или других стран. Ранее глава Белого дома отметил, что США не намерены направлять дополнительные войска в Европу.