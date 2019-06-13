Казахстан: новый лидер вопреки протестам

Более 950 человек задержаны за участие в несанкционированных акциях протестов в Казахстане.

Люди начали выходить на улицы 9 июня в день проведения президентских выборов, победу в которых одержал Касым-Жомарт Токаев. Демонстрации не прекращались вплоть до его инаугурации 12 июня.

Протестующие призывали к бойкоту выборов, а затем к признанию их недействительными, заявляя о нарушениях при подсчете голосов.

Касым-Жомарт Токаев:

"Что касается демонстрантов – они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований. В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, что люди обеднели. Они требуют от правительства решения их насущных социально-экономических проблем. Власть услышала. И мы будем работать. Есть люди, которые совершили проступки, не наносящие серьезный ущерб общественной безопасности – они конечно же будут все выпущены в самое ближайшее время. Мне доложили, что есть там люди, которые попали просто случайно. Перед ними мы конечно извинимся, в том смысле, что быстро выпустим. И эта проблема будет решена"

Галина Полонская, Euronews:

"Но а те, кто просто сказал, что выборы нечестные. С ними что будет?"

Касым-Жомарт Токаев:

"Конечно же они будут выпущены. Потому что они так считают. А я, например, считаю, что в целом выборы были честными. Вот и все"

Галина Полонская, Euronews:

"Но протесты на улицах будут пресекаться?"

Касым-Жомарт Токаев:

"Все, что незаконно, естественно будет пресекаться. Генпрокуратура неоднократно предупреждала о незаконности подобного рода собраний на улице. Несанкционированные митинги, беспорядки - ведь они мешают и людям, которые не хотят участвовать в подобного рода акциях"

Токаев был назначен временно исполняющим обязанности президента Казахстана в марте этого года после отставки Нурсултана Назарбаева бессменного лидера страны на протяжении 28 лет.

На выборах Токаев набрал более 70% голосов.