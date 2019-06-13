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Бизнес

ЕС хочет заставить Италию экономить

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 Ольга Патапенка 
ЕС хочет заставить Италию экономить
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Еврокомиссия собирается ввести санкций в отношении Италии.

По мнению исполнительного органа ЕС, итальянские власти не желают следовать рекомендациям Евросоюза по сокращению бюджетного дефицита и внешнего долга.

Один из инициаторов таких крайних мер в отношении Италии — еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси:

"Мы настроены серьезно. Мы готовы применить необходимые дисциплинарные меры против Италии. И мы уже приступили к этому. Я рассчитываю на то, что эти меры будут недвусмысленными, и что министры меня поддержат. Пока этого процесса можно избежать, и все бы этого хотели".

Вот уже 20 лет в Италии не растет уровень жизни. Страна занимает третье место по уровню безработицы в ЕС, а внешний долг страны, согласно материалам Еврокомиссии, один из самых высоких в мире и второй в Евросоюзе.

В прошлом году итальянская задолженность составила 2,3 триллиона евро, в среднем это более 38 тыс. на каждого жителя страны.

Несмотря на сложную ситуацию, Италии не теряет надежды найти решение проблемы, не прибегая к принудительной процедуре снижения госдолга. Об этом накануне заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.