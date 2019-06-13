"Сливочный" Эден Азар

"В таких клубах, как "Реал Мадрид", звезда - не одна. Вся команда звездная. Для меня, как игрока, это новая роль. В "Челси" все было по-другому. Я там играл семь лет. А сейчас я постепенно раскрываюсь в новом коллективе, но при этом точно знаю, какую пользу могу принести команде", - заявил футболист.