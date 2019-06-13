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Спорт

"Сливочный" Эден Азар

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 Мария Горковская 
"Сливочный" Эден Азар
Авторское право
REUTERS/Sergio Perez
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Эден Азар стал "сливочным". Мадридский "Реал" официально представил болельщикам своего новобранца. 28-летний бельгиец, играющий на позиции атакующего полузащитника, подписал с "королевским клубом" контракт до июня 2024 года. В "Реал" футболист перешел из лондонского "Челси", с которым дважды выигрывал чемпионат Англии и Лигу Европы.

По данным СМИ, сумма трансфера составила примерно 100 млн евро.

"В таких клубах, как "Реал Мадрид", звезда - не одна. Вся команда звездная. Для меня, как игрока, это новая роль. В "Челси" все было по-другому. Я там играл семь лет. А сейчас я постепенно раскрываюсь в новом коллективе, но при этом точно знаю, какую пользу могу принести команде", - заявил футболист.

Поприветствовать Азара на домашний стадион "Реала" "Сантьяго Бернабеу" пришли примерно 50 тысяч болельщиков.

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