"Сливочный" Эден Азар

Эден Азар стал "сливочным". Мадридский "Реал" официально представил болельщикам своего новобранца. 28-летний бельгиец, играющий на позиции атакующего полузащитника, подписал с "королевским клубом" контракт до июня 2024 года. В "Реал" футболист перешел из лондонского "Челси", с которым дважды выигрывал чемпионат Англии и Лигу Европы.
По данным СМИ, сумма трансфера составила примерно 100 млн евро.
Поприветствовать Азара на домашний стадион "Реала" "Сантьяго Бернабеу" пришли примерно 50 тысяч болельщиков.