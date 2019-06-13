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Cult

Маленькая пещера гигантских кристаллов

Маленькая пещера гигантских кристаллов
 Надежда Дрямина 
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Сказочной красоты пещера с гигантскими прозрачными кристаллами скоро откроется для посещений в испанской Андалусии.

Это удивительное творение природы обнаружили 20 лет назад близ рудника в небольшом городке Пульпи.

Длина пещеры - восемь метров, а высота - всего два. Но каждый дюйм в ней сияет селенитами. Образуются эти виды кристаллов путём заполнения пустот в горных породах минералами.

На этот сложный процесс уходят миллионы лет.

"Есть разные причины возникновения и разные способы формирования этих жеод. Как правило, должно быть пространство, которое заполняется какой-то жидкостью. Чаще всего это соляной раствор. В данном случае, пустоты были заполнены сульфатом кальция, что и привело к образованию селенитов. Также для этого необходимы определённые время и температура", - объясняет геолог Франсиско Фернандес Амо.

Пока геологи разрабатывают безопасный для посетителей маршрут, маленький и тихий городок c девятитысячным населением готовится к наплыву туристов - в Европе пещер, подобных этой, больше нет.

Экскурсии начнут проводить уже в октябре.

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