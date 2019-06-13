Рост цен на нефть

Из-за ситуации в Оманском заливе цены на нефть выросли после обвала накануне — инвесторы обеспокоены возможностью новых нападений на танкеры. В течении дня рост замедлился, к вечеру четверга стоимость нефти марки Brent на Лондонской фондовой бирже увеличилась на 3,07% по сравнению с предыдущей сессией. К это времени цена на WTI нефть на бирже в Нью-Йорке подскочила на 3,25%, до самой высокой отметки с января.

В среду цена нефти упала почти на 4% до самого низкого уровня с конца января в связи с озабоченностью участников рынка по поводу избыточных запасов нефти в США.