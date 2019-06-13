Гонконг: затишье после протестов

В Гонконге правительственные здания будут закрыты до конца недели из соображений безопасности, несмотря на то, что на улицы города вернулось относительное спокойствие. Накануне здесь прошли массовые выступления граждан, протестующих против поправок к закону об экстрадиции. В случае их принятия, подозреваемых в совершении ряда преступлений Гонконг сможет выдавать материковому Китаю, что в настоящее время не допускается. Оппозиция опасается, что под угрозой экстрадиции окажутся диссиденты. В ряде районов собравшиеся вступили в стычки с полицией, несмотря на призывы к сдержанности со стороны главы гонконгской администрации Кэрри Лэм:

– Я вновь обращаюсь к протестующим, собравшимся сейчас перед Законодательным советом. Наши правоохранительные органы будут пресекать любые насильственные действия, поскольку терпимость к насилию также приводит к весьма неприятным последствиям.

– Люди сильно взбудоражены, поскольку очень немногие доверяют законам, действующим на материке, – отмечает экс-представитель Гонконга в Великобритании Эндрю Лиунг. – Но, конечно, верно и то, что люди не склонны прислушиваться к каким-либо аргументам другой стороны. И факт остаётся фактом: Пекин действительно обеспокоен тем, что Гонконг сейчас превращается в убежище для преступников.

В то время как в китайских СМИ демонстрантов обвиняют в неуважении к закону и нанесении ущерба репутации Гонконга, президент США Дональд Трамп занял более взвешенную позицию:

– Да, это массовые демонстрации. Я посмотрел сегодня, там действительно миллион человек. Очень часто люди заявляют, что их собралось две тысячи, а на самом деле – всего 100 или 200. Я постоянно такое вижу, но когда вы видите эту демонстрацию, и они заявляют, что было миллион человек... Там действительно был миллион, это самая большая демонстрация, какую я когда-либо видел. Поэтому надеюсь, что Китай и Гонконг смогут всё уладить.

Последний раз крупные протесты, так называемая «Революция зонтиков», отмечались здесь пять лет назад, и были связаны с реформой избирательной системы. Но столь массовых акций, как в последние дни, в Гонконге не было со времени его возвращения из-под власти Великобритании под юрисдикцию КНР в 1997 году.