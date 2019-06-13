Танкеры: новые атаки

Новые нападения на танкеры на Ближнем Востоке. На этот раз в Оманском заливе пострадали два судна, которые ходят под флагами Маршалловых островов и Панамы. Front Altair, принадлежавшее норвежской Frontline и перевозившее 75 тысяч тонн нафты (вещества, получаемое при перегонке нефти) в результате удара торпеды загорелось. Серьёзные повреждения получил и второй танкер Kokuka Courageous, взятый в аренду дочерней компанией японской Kokuka Sangyo Ltd., с метанолом на борту. В Токио заявили, что оба груза "связаны с Японией".

"Изначально сообщалось, что обстрелу подвергся наш танкер, направлявшийся из Ормузского пролива в Азию. Затем появилась информация, что обстреляли еще одно судно. Три часа спустя наш танкер вновь атаковали. Оставаться на нем далее было слишком опасно, и вся команда покинула танкер на спасательной шлюпке", - говорит президент компании Kokuka Sangyo Ltd. Ютака Катада.

Инцидент произошел примерно в 14 морских милях от побережья Ирана. Местные военные спасатели пришли на помощь 44 морякам. По предварительным данным, среди них - 11 россиян.

Атаки произошли на фоне официального визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Тегеран. При этом, в США заявляют, что за майскими нападениями на танкеры в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов может стоять как раз Иран или его союзники.

"Подозрительно — слишком мягкое слово, чтобы описать то, что произошло этим утром. Предложенный Ираном форум по региональному диалогу крайне необходим", - заявил в свою очередь в своем Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По данным Международной ассоциации независимых владельцев танкеров INTERTANKО, через Ормузский пролив проходит около 30% всей экспортируемой в мире сырой нефти. Новые атаки уже вызвали резкий скачок цен на черное золото.