Политики проходят экзамен, как в школе

Экзамен как в школе: сорок минут на то, чтобы доказать свою политическую состоятельность. Первые 20 минут на рассказ о проделанной работе и ещё 20 минут на ответы на вопросы парламентариев. Так в минувший вторник прошла экзаменация некоторых итальянских заместителей министров из команды "Движения 5 звёзд".

Положение всех, кому было предложено пройти "экзамен", под вопросом: над каждым членом итальянского кабинет весит "дамоклов меч" неожиданного окончания мандата - угроза потерять должность в правительстве. Со стороны "экзаменаторов" членам парламентской комиссии предлагалось заполнить анонимную форму, в которой навыки высших министерских чиновников оценивались по сетке критериев: возможные баллы - "низкий", "средний" или "высокий".

Фото: HuffPost.it

Оценка деятельности чиновников прошла по инициативе Луиджи Ди Майо, который в настоящий момент занимает в правительстве должность Министра труда и промышленности, но также продолжает оставаться лидером "Движения 5 звёзд".

Цель экзаменации - успокоить общественное мнение и растущее недовольство работой парламентских фракций, а также избавиться от парламентского "балласта". Под угрозой замминистра экономического развития Давиде Криппа, отвечающая за сельскохозяйственную политику Алессандра Пеше, заместитель Ди Майо в минтруда Клаудио Коминарди и замминистра обороны Анджело Тофало. Однако далеко не все согласились с подобными методами оценки их работы: многие чиновники отказались от участия в экзамене, покинув зал заседаний.

Критерии оценки, возмутившие итальянских министров

Карточка оценщиков состояла из шести пунктов: присутствие [в парламенте], умение слушать, умение делиться информацией, умение отвечать на вопросы, способность достигать поставленных целей, организационный потенциал. В конце можно было оставить любые дополнительные комментарии.

В итальянские СМИ просочились ответы некоторых кандидатов, попавших на камеру внутреннего наблюдения: один из кандидатов делится результатами своей работы за прошедший год, а затем отвечает на "вопросы из зала", как на школьном экзамене. Причём депутаты не скупятся на критику в вопросах, от "Почему ты никогда не отвечаешь мне по телефону?" до "Почему этот вопрос исчез из повестки дня?", пишет газета Mattino.