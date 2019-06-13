Кот-д'Ивуар и Гана повышают цены на какао-бобы

2600 долларов за тонну какао-бобов или мир останется без шоколада. Кот-д'Ивуар и Гана приостанавливают продажи и требуют повысить закупочные цены.

Страны хотят больше платить фермерам. Одно из решений - давление на крупные транснациональные корпорации, такие как Mars, Nestlé и Kraft.

Кот-д'Ивуар и Гана - два ведущих мировых экспортера какао. Бобы приносят 10% валового внутреннего продукта обеим странам.

Фермеры утверждают, что они почти ничего не зарабатывают, всю прибыль забирают международные компании.

Из 4,5 млн. тонн какао, производимых в мире, 90% приходится на 7 стран. В то же время, 85% рынка принадлежит транснациональным корпорациям.

Приостановив продажу урожая следующего года, Кот-д'Ивуар и Гана надеются повлиять на переговоры с крупными игроками рынка. Правительство Кот-д'Ивуара также хочет избежать новых забастовок. Госслужащие и армия уже выходили на улицы в этом году, требуя погасить задолженность по зарплате.