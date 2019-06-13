Защита данных - общее дело

_Программа "Вкратце из Брюсселя": _

С расцветом интернета Евросоюз вознамерился стать самым безопасным в мире местом для хранения и передача информации. В мае 2018 года вступили в силу правила защиты данных, которым вынуждены подчиняться электронные организации и бизнес. О том, как это оказалось непросто, рассказывает директор по конфиденциальности международной платёжной системы MasterCard:

«Многим компаниям пришлось проделать огромный объём работы, чтобы выяснить, какие данные у них есть и где они находятся, - сказала Кэролайн Луво. - MasterCard занялась этим заранее. Когда вы знаете, какие данные у вас есть, нужно проверить, какие из них устарели, какие перестали относится к делу. Это позволяет не только лучше соблюдать закон, но и создает большие возможности для бизнеса».

Новый регламент означал ужесточение контроля со стороны национальных органов по защите данных. Участились уведомлений о нарушениях, но для кампаний это привело лишь к небольшому увеличению количеству штрафов.

Наиболее жёсткие наказания были применены в Германии и Польше - на суммы 20 и 200 тыс евро. Франции удалось оштрафовать американскую Google на 50 млн евро за размещение рекламы без согласия.

Но индивидуальные пользователи интернета стали больше подвергаться злоупотреблениям из-за границы.

Оказалось, что членам ЕС трудно взаимодействовать из-за разницы в правоприменении. Скоординировать их усилия пытается Еврокомиссар по вопросам юстиции:

«Представьте себе несколько крупных компаний, таких как Facebook: они причиняют одинаковый вред людям в разных государствах ЕС, но люди видят, что эти государства реагируют каждое по-своему, - сказала Вера Юрова. - По-моему, это нечестно, и мы стараемся принести больше справедливости в Европу ».

Европейцы больше всего жаловались на телефонные предложения товаров и услуг, электронный спам, подглядывания за ними через камеры выдеонаблюдения. Не все из них знают, что теперь им предоставлено больше право на защиту от такого вторжения в частную жизнь,

"Больше информации, больше осведомленности о риске, - просит прохожий в Брюсселе. - Человек доверяет интернету, принимает через него важные решения, но не всегда знает, каким опасностям он подвергается".

На второй год действия новых правил защиты данных Еврокомиссия проводит разъяснительную компанию, чтобы граждане сами лучше берегли секретные сведения о себе.

Рост популярности соцсетей

Более половины интернет-пользователей в странах ЕС - а именно 56% — заходят в социальные сети каждый или почти каждый день. Это на 20% больше, чем в 2015 году.

Почти три четверти граждан, опрошенных брюссельской организацией Eurobarometer, сказали также, что знают о своих правах и обязанностях в соответствии с мерами Евросоюза по защиты данных.

Братислава будет ведать в ЕС трудом

В словацкой столице Братиславе решено разместить будущее Европейское ведомство труда. Оно будет следить за выполнением правовых актов по мобильности рабочей силы и координации социального обеспечения.

Новое учреждение будет предоставлять работодателям и отдельным гражданам информацию о вакансиях в разных странах и ситуации на рынке труда по всему ЕС.

Словакию поздравила с этим председатель Евросоюза Румыния.

Метить овощи из еврейских поселений

Генеральный адвокат Европейского суда рекомендовал маркировать товары, произведенные на Западном берегу Иордана, как продукцию израильского поселения - если это так. Он отверг просьбу одной израильской компании об отмене обязательного указания происхождения товара, чего требует законодательство ЕС. Многие противники оккупации палестинских земель бойкотируют такую продукцию.

Суду в Люксембурге не обязательно действовать в соответствии с мнением Генерального адвоката, но обычно он это делает.