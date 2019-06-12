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кино

"Шафт" возвращается

"Шафт" возвращается
 Ирина Шелудкова 
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20 спустя на экраны возвращается криминальный боевик о чернокожих полицейских "Шафт" с участием 70-летнего американского актера Сэмюэла Лероя Джексона.

В семье детективов Шафтов — пополнение. Новый герой ленты — эксперт по кибербезопасности Джон Шафт-младший, его сыграл Джесси Ашер. А на выручку им приходит Шафт-старший в исполнении Ричарда Раундтри. Три поколения Джонов Шафтов объединяются, чтобы раскрыть убийство.

Режиссер Тим Стори снял перезагрузку популярного боевика, вышедшего в 2000 году, который, в свою очередь, стал продолжением серии фильмов, появившихся в 1970-х годах.

Мировая премьера состоялась в Нью-Йорке.

Сэмюэл Лерой Джексон говорит: "Продюсер фильма Джон Дэвис сказал мне, что хочет снять комедию. Я ответил: "Но ты же знаешь, что "Шафт" — это приключенческий боевик". А он говорит: "Комедийный боевик". Я согласился, лишь бы из Шафта не сделали клоуна. Дэвис сказал, что в фильме речь пойдет о трех поколениях Шафтов. Появится сын, связь с которым была потеряна, а теперь его нужно научить быть настоящим шШфтом. Мне понравилась эта идея".

К выбору музыкального сопровождения Режиссер Тим Стори подошел с ответственностью, так как композитор Айзек Хейз-младший получил "Оскара" и "Грэмми" за музыку к первому "Шафту".

Режиссер Тим Стори рассказывает: "Было весело, потому что мы снимали фильм о трех поколениях, там должна прозвучать музыка из альбома "Шафт", но я также подумал, что мне уже давно нравится старая школа хип-хопа и r-n-b, я постарался использовать эту музыку в фильме. Надеюсь, что зрителям понравится результат".

Показ в кинотеатрах в США начнется 14 июня, а 28 июня фильмы выйдет на платформе Netflx.