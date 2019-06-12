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Франция

Франция-США: "дубовая дипломатия"

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 Ирина Александрова 
Франция-США: "дубовая дипломатия"
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Новый саженец дуба взамен засохшего намерен отправить президент Франции Эммануэль Макрон американскому лидеру Дональду Трампу. Все казалось бы просто, но история обросла домыслами и предположениями. В апреле прошлого года во время официального визита Макрона в США на лужайке Белого дома президенты двух стран вместе посадили европейский скальный дуб - подарок четы Макрон.

Несколько дней назад стало известно, что дерево, которое называли символом дружбы, погибло: саженец не пережил крарантин. Новость вызвала шквал публикаций в соцсетях суть которых сводилась к тому, что гибель дуба - плохой знак для лидеров Франции и США, у которых по ряду вопросов (торговля, климат, ядерная сделка с Ираном) существуют разногласия.

С таким подходом не согласился французский президент. "Не трагедия", - сказал Макрон, "Пошлем ему новый дуб". "Не стоит искать символы там, где их нет!" "Символом было вместе посадить дерево".

Видеомонтаж • Andrea Buring