Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Казахстан

Инаугурация президента Казахстана

 Комментарии
 Ирина Шелудкова 
Инаугурация президента Казахстана
Авторское право
REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov
Размер текста Aa Aa

Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Нур-Султане. Во внеочередных президентских выборах, состоявшихся в минувшее воскресенье, впервые за годы независимости страны не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев.

Токаев в своей инаугурационной речи заявил, что правительство Казахстана до 1 сентября подготовит пакет реформ по снижению уровня коррупции, которая, по его словам, тормозит развитие государства.

REUTERS/Pavel Mikheyev

На этом фоне казахстанские правозащитники требуют создать независимую комиссию по оценке действий полиции в ходе массовых задержаний участников антиправительственных акций протеста. 9 и 10 июня в городах Казахстана были задержаны сотни людей. В последние дни в стране наблюдаются блокировки социальных сетей и мессенджеров.

Видеомонтаж • Ирина Шелудкова