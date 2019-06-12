Инаугурация президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Нур-Султане. Во внеочередных президентских выборах, состоявшихся в минувшее воскресенье, впервые за годы независимости страны не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев.

Токаев в своей инаугурационной речи заявил, что правительство Казахстана до 1 сентября подготовит пакет реформ по снижению уровня коррупции, которая, по его словам, тормозит развитие государства.

REUTERS/Pavel Mikheyev

На этом фоне казахстанские правозащитники требуют создать независимую комиссию по оценке действий полиции в ходе массовых задержаний участников антиправительственных акций протеста. 9 и 10 июня в городах Казахстана были задержаны сотни людей. В последние дни в стране наблюдаются блокировки социальных сетей и мессенджеров.