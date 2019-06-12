Массовые протесты в Гонконге

В Гонконге десятки тысяч людей вышли на улицы, заблокировав движение в центре города. Собравшиеся протестуют против поправок к закону об экстрадиции, обсуждение которых началось в среду в местном парламенте. В случае их принятия, подозреваемых в совершении ряда преступлений Гонконг сможет выдавать материковому Китаю, что в настоящее время не допускается. Оппозиция опасается, что под угрозой экстрадиции окажутся диссиденты. Ранее глава гонконгской администрации Кэрри Лэм заявила, что действует не по инструкции из Пекина, и что поправки к закону должны быть приняты.

– У нас много способов защитить Гонконг, – говорит один из протестующих, – мы можем петь, можем танцевать, можем хлопать в ладоши, чтобы выразить своё мнение. Надеюсь, что Кэрри Лэм сможет положить конец страданиям жителей Гонконга.

В воскресенье на демонстрацию протеста, по данным организаторов, вышли около миллиона человек. По данным полиции, людей было вчетверо меньше, но в любом случае, столь массовых акций в Гонконге не было со времени его возвращения из-под власти Великобритании под юрисдикцию КНР в 1997 году.