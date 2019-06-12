Отто Франк, отец Анны

Переписываться с Отто Франком, отцом еврейской девочки Анны Франк, погибшей в Холокост, житель Калифорнии Райан Купер начал в 70-х годах, когда ему было чуть больше 20-ти. Завязавшаяся дружба продолжалась до самой смерти Франка в 1980 году. За это время Купер получил от него десятки писем и сувениров, которые недавно передал в Мемориальный музей жертв Холокоста в Вашингтоне в преддверии 90-летия Анны Франк, родившейся 12 июня 1929 года.

Сейчас 73-летний художник и антиквар Райан Купер живёт в Массачусетсе. Он хочет, чтобы как можно больше людей смогли ознакомиться с письмами Отто Франка, чтобы лучше узнать человека, представившего миру ставший всемирно известным дневник своей дочери Анны.

"Мы встретились в 1973 году, - рассказывает Купер. - За несколько месяцев до этого я написал Отто в первый раз. Я узнал от него много интересного, он также позволил мне ознакомиться с оригиналом дневника Анны".

Когда немецкая армия оккупировала Нидерланды, семья 15-летней Анны Франк прятались на чердаке офиса её отца в Амстердаме. Но их обнаружили и отправили в концентрационные лагеря, где Анна, её старшая сестра и мать погибли. Отто Франку единственному из всей семьи удалось дожить до того, как в 1945-ом советская армия освободила его вместе с другими узниками концлагеря Освенцим в Польше. Спустя два года он опубликовал дневник своей дочери и посвятил оставшуюся жизнь борьбе с нетерпимостью, делясь тяжёлыми воспоминаниями о Холокосте.

Но в письмах и личных беседах Отто Франк говорил не о трагедии своей семьи, а о том, что волновало собеседника. Куперу очень помогла его поддержка в трудные моменты жизни.

"Его целью было рассказать людям о Холокосте, - вспоминает художник. - Но говорил он не столько о самом Холокосте, сколько о терпимости и человечестве. Он верил в молодёжь, наделся на неё. И он черпал вдохновение из писем, которые получал в основном от молодых людей".

Переданная Райаном Купером коллекция насчитывает более 80 писем Отто Франка, в том числе переписку Мип Гис и другими людьми, помогавшими его семье скрываться от нацистов. Голландка Гис и передала отцу сохранённый ею дневник дочери.

Музей жертв Холокоста в Вашингтоне приступил к оцифровке писем, и скоро они станут доступны в Интернете.