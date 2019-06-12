Ангольские художники начинают и выигрывают

Искусство из Африки? Долгое время все, что приходило с Черного континента, привычно получало этикетку "экзотика". Современное африканское искусство переработало и оставило позади такие важнейшие темы как колониализм и утопии 70 годов. Сегодня Африка расставляет акценты и задает тенденции, которые подхватывает остальной мир.

...Паула Нашименто - важная участница международной арт-сцены; талантливый архитектор и дизайнер, она курировала ангольский павильон, который выиграл "золото" на Венецианской биеннале в 2013 году. Паула прекрасно знает разноплановость современного ангольского художественного рынка: "Мир искусств в Анголе - молодая, динамичная площадка. На ней представлены художники, фотографы, видеохудожники, все жанры СМИ... Перфомансы, спектакли. Это настоящий котел идей".

Антониу Оле, один из самых известных ангольских художников, пионер современного искусства, готовит 50-летнюю ретроспективу. В середине 70 годов Ангола получила независимость, колониализм на долгие годы занял умы и воображение тогдашних творческих людей континента; рестроспектива - во многом об этом, говорит художник: "Мы тесно связаны с идеей подавления, угнетения, она идет из прошлого. Потому что колониализм провоцирует культурное торможение. Процесс восстановления своего "я" оказался очень долгим".

Прошлое не забыто и про-прежние остаётся важной темой для здешних художников. Одновременно Африка во всем ее многообразии является равноправной частицей глобального художественного процесса, ее сегодняшнее искусство современно и по содержанию, и по форме, считает Антониу Оле: "В течение многих лет никто не интересовался африканским искусством, но внезапно в последние десятилетия мы заняли свою нишу и сегодня нас ценят больше, чем раньше".

Сегодня ангольские художники живут и работают в разных странах. Это отражается в их взгляде на мир, одновременно меняя отношение мира к их родине. Вкюченность Анголы в международный культурный процесс приводит к притоку сюда зарубежных художников.

Айана Джексон - американский фотограф, получающая стипендию в Луанде. Ее работы, исследующие афроамериканскую идентичность, пользуются растущим международным вниманием.

Джексон отмечает международный масштаб ангольского рынка искусств: "Мы застряли на идее, стереотипе, что Африка - это только традиции, что Африка - это взгляд в прошлое, особенно в культурной сфере. И только приехав в Анголу, я почувствовала, что Африка включена в глобальное сообщество так же, как любой другой регион мира".

Вместе с ангольскими художниками Аяна сегодня трудится над новым проектом, воплощая мифические образы африканских женщин. Она успела поработать на всех важнейших площадках современного африканского искусства; Луанда для нее - несомненная художественная метрополия: "Я действительно хотела узнать, что и как здесь происходит И обнаружила невероятно яркую площадку со множеством художников. Да, именно здесь! И они потрясающие!", - признается Аяна.

Паула Нашименто считает, что один из секретов успеха ангольских мастеров - творческая подвижность: "Мы наблюдаем здесь движение, процесс. Думаю, эта динамичность и стала в некотором смысле торговой маркой ангольских художников. Искусство - глобальный процесс, ну а мы - его часть".