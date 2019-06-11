ЛГБТ-Ватикан: заочный спор о гендере

Защитники прав ЛГБТ осудили доклад Конгрегации католического образования, в котором Ватикан подверг жесткой критике концепцию гендерной идентичности. Этот документ - учебное пособие для тех, кто работает с детьми. Он насчитывает порядка тридцати страниц и называется так: "Он создал их мужчиной и женщиной". В докладе утверждается, что современные гендерные теории отходят от природы и вместо этого движутся в сторону абсолютного выбора на основе чувств человека.

Дебора Любов, аналитик NBC: "Этот документ вызывает интерес. В нем действительно ясно говорится о том, что Ватикан считает важной проблемой устранение биологических различий, а это удар по семейным ценностям. В докладе используется довольно грубый язык, когда речь заходит о представителях ЛГБТ сообщества. В любом случае этот доклад стал большим разочарованием для многих людей, кто надеется, что подход будет более инклюзивным - папа Франциск проявлял понимание в отношении гомосексуалов, говорил о любви ко всем людям и лично встречается с отверженными".

Доклад обнародован в то время когда геи, лесбиянки, бисексуалы, транссексуалы отмечают "месяц гордости". Их представители говорят, что документ поощряет ненависть и фанатизм.

Гендерная принадлежность, говорится в пособии, должна определяться не человеком, а богом, и этим должны руководствоваться образовательные институты. При этом в документе отмечается, что дети и молодежь должны уважать всех людей, и никто не должен страдать от насмешек и дискриминации.