"Тетрису" - 35 лет

Разноцветные фигурки летят сверху вниз. Уложить блоки поплотнее и продержаться как можно дольше. Вот уже 35 лет как игроманам всего мира полюбился "Тетрис" - простая, но гениальная головоломка советского программиста Алексея Пажитнова, бывшего сотрудника Вычислительного центра Академии наук СССР.

"По тем временам, это было что-то невероятное. Основная прибыль от продаж "тетриса" досталась России", - рассказывает программист.

Классика - всегда в моде, утверждают геймеры и сегодня.

"Это очень простая игра. Одна из тех, в которые, в то же время, выиграть невозможно. Как Pac Man. Сначала все легко, потом удивительно сложно. А потом начинается какое-то сумасшествие! Но перестать играть уже невозможно. Я лично могу играть целыми днями напролет. Когда "Тетрис" только появился, ничего подобного не существовало", - говорит геймер Пэтт Нордоун.

Для самого Пажитнова, "Тетрис" - это страсть, не одержимость:

"Это хорошая зависимость. Прекрасная зарядка для мозга. Играть в "Тетрис" лучше, чем просиживать овощем перед телевизором и смотреть все подряд. В игре у вас активная позиция"

Сегодня головоломка доступна на 50 платформах. Общее количество ее загрузок на мобильные телефоны - более 500 миллионов.

"Тетрис" - одна из десяти важнейших компьютерных игр, принятых на хранение в научную библиотеку Конгресса США.