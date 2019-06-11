"Тетрису" - 35 лет

Разноцветные фигурки летят сверху вниз. Уложить блоки поплотнее и продержаться как можно дольше. Вот уже 35 лет как игроманам всего мира полюбился "Тетрис" - простая, но гениальная головоломка советского программиста Алексея Пажитнова, бывшего сотрудника Вычислительного центра Академии наук СССР.
"По тем временам, это было что-то невероятное. Основная прибыль от продаж "тетриса" досталась России", - рассказывает программист.
Классика - всегда в моде, утверждают геймеры и сегодня.
"Это очень простая игра. Одна из тех, в которые, в то же время, выиграть невозможно. Как Pac Man. Сначала все легко, потом удивительно сложно. А потом начинается какое-то сумасшествие! Но перестать играть уже невозможно. Я лично могу играть целыми днями напролет. Когда "Тетрис" только появился, ничего подобного не существовало", - говорит геймер Пэтт Нордоун.
Для самого Пажитнова, "Тетрис" - это страсть, не одержимость:
Сегодня головоломка доступна на 50 платформах. Общее количество ее загрузок на мобильные телефоны - более 500 миллионов.
"Тетрис" - одна из десяти важнейших компьютерных игр, принятых на хранение в научную библиотеку Конгресса США.