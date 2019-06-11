Никола Стерджен в ужасе от тори

Первый министр Шотландии считает, что политические пути её страны и выходящей из ЕС остальной Великобритании всё больше расходятся. Выступая в Брюсселе перед экспертами Центра европейской политики и журналистами, Никола Стерджен делилась своими соображениями о том, как некоторые члены ЕС могут обрести самостоятельность. Эти же темы затронуты в её интервью корреспонденту Euronews Даррену МакКэффри.

Стерджен: С 2014 года сильно изменилось отношение европейских институтов власти и отдельных стран к вопросу о шотландской независимости. Я не говорю, что все её вдруг стали поддерживать. Но я думаю, что имеется гораздо более глубокое понимание аргументов за независимость. Я не ожидаю, чтобы лидеры ЕС по любому внутреннему вопросу в государстве-члене встанут на какую-либо сторону. Я бы поставила вопрос иначе - назовите меня одного из лидеров ЕС, который выразит готовность заблокировать независимость Шотландии, если Шотландия притем такое решение демократично.

Глава шотландской администрации сказала во вторник, что её приводят в ужас попытки правительства консерваторов осуществить «брексит» и выбрать себе нового лидера. По словам Николы Стерджен, это показывает, что Шотландии нужно строить своё будущее за пределами Соединённого королевства.

Euronews: Вы сказали, что гонка в руководстве тори - это «шоу ужасов ». Есть ли среди десяти кандидатов, участвующих в гонке, один, с которым вы могли бы работать лучше?»

Стерджен: «Это выбор между дьяволом и морской пучиной, я имею в виду, что перспективы в любом случае ужасны. Я думаю и рассказываю здесь о таких людях, как Борис Джонсон, Майкл Гоув, Доминик Рааб, это люди, которые ввели британцев в заблуждение накануне референдума о выходе из ЕС. Эти люди прочертили нелепые красные линии на переговорах. Их упрямая позиция способствовала беспорядку, в котором сейчас находится Соединённое королевство, и перспектива превращения этих людей в премьер-министра довольно мрачна.

Стерджен также заявила журналистам, что британское министерство иностранных дел не одобрило её визита в Брюссель, и что подумывает о проведении нового референдума о независимости Шотландии.