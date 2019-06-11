Трагедия у берегов Греции

Семь человек, в том числе женщины и дети, утонули в Эгейском море при попытке доплыть до греческого острова Лесбос.

Во вторник около семи утра береговая охрана Греции получила сигнал бедствия. В двух морских милях от прибрежного северо-западного города Митилини перевернулась лодка с более чем 60 мигрантами на борту.

Большинство пассажиров выжили благодаря действиям спасателей. Но без жертв не обошлось.

"Береговая охрана Греции на патрульных катерах, экипажи судов Frontex и греческие поисковики спасли 57 человек. Ещё семь, включая четырёх женщин, одного мужчину и двух девочек, - были обнаружены без признаков жизни. Их вытащили из воды, доставили в больницу Митилини, где подтвердили их смерть", - пояснил журналистам Никос Лагадианос, представитель береговой охраны.

На новость о гибели мигрантов отреагировали в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Эта трагедия - болезненное напоминание о том, что люди продолжают совершать опасные путешествия с целью добраться до греческих островов в Эгейском море, - заявил представитель греческого отделения организации Филипп Леклерк. - Необходимо удвоить усилия, чтобы обеспечить безопасное прохождение по легальным путям, ведущим в Европу, чтобы люди перестали рисковать своими жизнями, оказываясь в руках безжалостных торговцев и контрабандистов”.

По данным УВКБ ООН, с начала года до греческого берега по этому морскому маршруту сумели добраться почти 11 тысяч мигрантов. 39 человек утонули.