"Нет" сталелитейному союзу века!

План создания совместного предприятия Thyssenkrupp и Tata Steel провалился: власти ЕС заблокировали слияние двух промышленных гигантов по производству стали - немецкого и индийского. Еврокомиссия - главный антимонопольный орган ЕС сочла, что сделка приведёт к росту цен и снижению конкуренции - ранее компании отказались идти на дальнейшие уступки в ответ на опасения регуляторов.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила:

"Сталь - важнейший компонент множества вещей, которыми мы пользуемся ежедневно, от консервов до автомобилей. Без уступок, которые устранили бы наши серьезные опасения, мы заблокировали сделку, чтобы избежать серьезного ущерба европейским промышленным компаниям и потребителям".

Решение о запрете было принято по итогам расследования Еврокомиссии.

Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий объединение сталелитейных активов, ThyssenKrupp и Tata Steel подписали в сентябре 2017 года. Планировалось, что совместное предприятие будет принадлежать им в равных долях, а производство составит более 20 миллионов тонн стали в год.