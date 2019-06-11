Красота по-африкански

На неделе моды в Дакаре африканские дизайнеры показали свои последние коллекции. С культурным богатством континента зрителей знакомили 28 участников шоу.

Роскошные аксессуары из бисера бренда Moyo By Bibi созданы руками кенийских мастеров с использование традиционных методов .

Основала неделю моды в Сенегале дизайнер Адама Пэрис, она родилась в Заире и выросла в Европе и сегодня считается одним из самых успешных модельеров Африки. Она представила свою последнюю коллекцию в стиле милитари. В этом году неделя моды в Дакаре была посвящена начинающим сенегальским дизайнерам.

Адама Парис, основательница Недели моды в Дакаре: "Благодаря телевидению каждый год мы стремимся показать сенегальцам и всему миру красоту африканского творчества".

Семейный бренд Sisters of Africa создан в 2013 году. О нем и других участниках неделе моды в Дакаре в журнале Vogue в Испании расскажет актриса Росси де Пальма: "Журнал выделил на это несколько страниц, все дизайнеры заслуживают внимания, поэтому мы постараемся рассказать о каждом. Самое главное — привлечь интерес к этому событию, чтобы жители Европы увидели, что Сенегал проводит действительно потрясающую неделю моды".

Молодой Дизайнер из конго Лупита Свага представила свою коллекцию в футуристическим стиле, вдохновленном африканскими мотивами. Это ее первый показ на неделе моды в Дакаре.

Организаторы постарались показать публике не только одежду дизайнеров, но и рассказать о ремеслах и музыке африканского континента.