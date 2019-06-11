План Трюдо по борьбе с пластиком

Одноразовые соломинки для напитков, тарелки, столовые приборы, пакеты - эти и другие предметы из пластика намерены запретить власти Канады к 2021 году.

Цель: добиться сокращения не подлежащих переработке отходов и защитить мировой океан от загрязнения. План борьбы с токсичными материалами представил в понедельник премьер страны. Джастин Трюдо подчеркнул, что производители пластиковой тары и упаковки будут сами нести ответственность за "полный жизненный цикл" своей продукции.

"Предприятия, которые производят пластиковые изделия или продают товары в пластиковой упаковке, будут нести ответственность за сбор и переработку своих отходов. Что пойдёт на пользу нашей планете. Кроме того, это экономически выгодно". Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Инициативу канадских властей одобрил "Гринпис", выразив надежду на то, что "это не напрасно данное предвыборное обещание в угоду электорату", - в стране в октябре пройдут парламентские выборы.

Год назад на саммите "Большой семёрки" в Квебеке Канада, Франция, Германия, Великобритания и ЕС взяли на себя обязателтельство по переработке 100% пластиковых отходов к 2030 году. К соглашению в общей сложности присоединились два десятка государств.