Срочная новость

Срочная новость

Канада

План Трюдо по борьбе с пластиком

 Комментарии
 Надежда Дрямина 
План Трюдо по борьбе с пластиком
Размер текста Aa Aa

Одноразовые соломинки для напитков, тарелки, столовые приборы, пакеты - эти и другие предметы из пластика намерены запретить власти Канады к 2021 году.

Цель: добиться сокращения не подлежащих переработке отходов и защитить мировой океан от загрязнения. План борьбы с токсичными материалами представил в понедельник премьер страны. Джастин Трюдо подчеркнул, что производители пластиковой тары и упаковки будут сами нести ответственность за "полный жизненный цикл" своей продукции.

"Предприятия, которые производят пластиковые изделия или продают товары в пластиковой упаковке, будут нести ответственность за сбор и переработку своих отходов. Что пойдёт на пользу нашей планете. Кроме того, это экономически выгодно".
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Инициативу канадских властей одобрил "Гринпис", выразив надежду на то, что "это не напрасно данное предвыборное обещание в угоду электорату", - в стране в октябре пройдут парламентские выборы.

Год назад на саммите "Большой семёрки" в Квебеке Канада, Франция, Германия, Великобритания и ЕС взяли на себя обязателтельство по переработке 100% пластиковых отходов к 2030 году. К соглашению в общей сложности присоединились два десятка государств.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube