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футурис

Металл под защитой

Металл под защитой
 Euronews 
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Прошедший гальваническую обработку металл окружает нас повсюду. Даже если мы его не видим. Надежное покрытие позволяет использовать металлические конструкции и детали в строительном секторе, транспорте, а также в бытовых приборах, таких как стиральные машины.

Для процесса оцинковки металла для начала необходимо счистить коррозию кислотой, а затем погрузить подлежащую обработку кусок металла в емкость с с расплавленным цинком.

Цинковое покрытие реагирует с кислородом, образуя серо-белый оксид цинка. Покрытие не похоже на краску, оно становится частью металлической поверхности, образуя верхний слой. По мере воздействия неблагоприятных условий на цинковое покрытие сталь внутри остается неповрежденной и продолжает выполнять свои функции

Альберто Ди Кристофало, компания Tecnozinco, поясняет: "Коррозия разрушает стальной субстрат. Горячее цинкование позволяет получить сплав, который защищает продукт и продлевает срок его службы. От контакта с кислородом первым окисляется цинк, он и берет на себя удар. Когда с течением времени цинковое напыление портится, внутри металл остается нетронутым".