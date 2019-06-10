В ЕС ищут новые способы защиты металла от коррозии

Вдохнуть новую жизнь в ржавый металл- этот процесс требует энергозатрат и времени. __Можно ли повысить его эффективность и снизить издержки?

Очистка от коррозии, оцинковка металла - тяжелый труд с использованием соляной кислоты, в которой готовят цинкосодержащий состав. Исследователи считают, что настало время более экологичных технологий. Завод сицилийской фирмы Tecnozinco стал одной из экспериментальных площадок, где европейские ученые отрабатывают свои решения.

Директор предприятия Альберто Кристофало поясняет, почему возникла необходимость инноваций: "Мы на Сицилии. Нам непросто, так как очистные сооружения для отработанных растворов расположены на севере Италии. Дистанция значительна, что повышает стоимость очистки и утилизации отходов. Речь идет о больших количествах растворов, это оказывает ощутимое влияние на окружающую среду. Итак, расходы велики и в плане объемов закупки кислоты, и в плане утилизации отходов".

Изменить ситуацию призвана установка от европейского консорциума ReWaCEM; машина способна перерабатывать от двадцати до сорока литров отработанной кислоты в час, экстрактируя растворенные в ней ценные металлы.

Исследователь Даниэль Винтер показывает: "Растворы поступают в установку. Здесь их разделяют на компоненты: отдельно выделяется кислота, которую можно использовать повторно, возвращая в технологическую цепочку, и соли, которые формируют осадок, они также пригодны для повторного применения. Параллельно отфильтровываются сточные воды, их использовать нельзя, речь идет о полной утилизации".

В университете Палермо ученые работают над улучшением системы восстановления кислот; новое решение опирается на диализные и мембранные технологии, которые действуют, как сито или фильтр.

Альба Агуэрре проводит эксперименты: "Их цель - изучение эффективности мембран в восстановлении. В целом процесс идет хорошо, однако мембраны, как показывают тесты, не всегда задерживают все соли без исключения".

Отработка новинок в лаборатории, их скорейшее внедрение в производственную практику - задача номер один для ученых. Они отрабатывают детали - такие, к примеру, как срок службы мембран.

Даниэль Винтер уверен в востребованности своего детища: "Этот технологический подход отличает высокая универсальность. Его можно внедрять на производствах, где задействованы сходные процессы - при изготовлении нержавеющей стали, например, в цехе гальванопокрытия - повсюду!"

Сицилийское предприятие в скором времени вынесет вердикт в отношении функций нового устройства и так поддержит его вывод на рынок.