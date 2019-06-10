Оюб Титиев выходит на свободу

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев должен выйти на свободу до 21 июня. Шалинский районный суд Чечни удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении правозащитника. В середине марта Титиев был осужден на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере. Сам он вину не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили. Ранее заместитель директора правозащитной организации Human Rights Watch Рейчел Денбер заявила:

"С самого начала дело против Оюба Титиева было абсолютным скандалом, с целью унизить его, наказать за правозащитную деятельность, выдворить "Мемориал" из Чечни и попытаться воспрепятствовать любым репортажам правозащитников из республики".

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержался призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения "Мемориала". Решение об УДО Титиева приветствовали в СПЧ, ЕС и руководстве Чечни.